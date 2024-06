Oscar Ahumada fue campeón del Mundial Sub 20 de 2001 con la Selección Argentina, también obtuvo tres títulos con la camiseta de River, jugó en el fútbol alemán, también en México y Rusia, el punto final de su carrera fue en All Boys, pero sin dudas que todo eso no es lo primero que aparece cuando se menciona su nombre, sino más bien una frase que marcó su carrera. Aquella famosa del ´Silencio atroz´, la cual se convirtió en la bandera para gastar a los hinchas del Millonario y acusarlos de no alentar a su equipo, lo que es casi un crimen en el mundo futbolero.

La carrera de Oscar Ahumada fue más que destacada, sobre todo en sus inicios. Una vez que dejó la actividad profesional -a sus 31 años en All Boys- intentó seguir vinculado al mundo del fútbol y en 2015 fue ayudante de campo de Federico Domínguez en su experiencia en Boca Unidos, pero luego se alejó del deporte definitivamente. Actualmente, es un empresario del rubro de la construcción.

“Hoy tengo una empresa constructora en Zárate, que se llama Grupo De la Ribera. Me dedico a la construcción de edificios y casas, mayormente en zonas como Zárate, Campana y Pilar. Yo era inversor en Capital Federal, mi exrepresentante, Tomás Colángelo, tenía una empresa constructora y en los ratos libres me juntaba con él, iba a los edificios y me gustó siempre lo que es el ambiente de la obra, la construcción, los materiales y desde ahí se fue dando, empezó todo con una oportunidad y de ahí no paré”, le contó Oscar Ahumada a La Nación.

Además, agregó: “En ese momento yo todavía jugaba, pero fue donde empezó mi amorcito por la construcción. No estudié nada de arquitectura o ingeniería, por eso tengo una constante nutrición de informarme y aprender de las personas que tengo al lado, que son muy importantes y hacen un entorno nutritivo en el que aprendo constantemente”.

La actualidad de Ahumada, en el mundo de la construcción. (Foto: La Nación).

Los inicios de Ahumada: Sub 20, River y Wolfburgo

Ahumada realizó las Inferiores en River, club del que es confeso hincha por herencia paterna, y antes de debutar en Primera fue convocado por Pekerman al Mundial Sub 20 de 2001 que quedó en manos de la Selección Argentina. Para la temporada 2002-03 hizo su estreno en Primera y formó parte de los planteles que ganaron los Clausura 2003 y 2004. Tras salir campeón con el Millonario, a mediados de 2004 pasó a Wolfburgo y allí permaneció una temporada.

Ahumada en Wolfburgo. (Foto: IMAGO).

Regreso a River, mayor protagonismo y una frase que lo enemistó con los hinchas

Luego de una temporada en el fútbol alemán, Oscar Ahumada volvió a River a mediados de 2005 y allí tuvo mucho mayor protagonismo en este ciclo. Se consolidó como titular indiscutido, fue capitán del equipo y comenzó a despertar algunos aplausos importantes por parte de los hinchas, pero todo cambió en 2008. Aquel año, el equipo que dirigía Simeone fue una montaña rusa: fue campeón del Clausura, terminó último en el Apertura, pero en la Copa Libertadores sufrió un duro golpe al quedar eliminado ante San Lorenzo en octavos de final.

Ahumada ante Bilos en el Superclásico de 2006. (Foto: IMAGO).

El 8 de mayo de 2008 fue la revancha del duelo entre River y San Lorenzo por los octavos de final de la Libertadores. El duelo de ida había sido 2 a 1 para los de Boedo en el Nuevo Gasómetro y la revancha fue en un Monumental repleto, con ambas hinchadas. Los de Simeone lo ganaban 2 a 0, pero los de Ramón Díaz lo igualaron. Al tiempo, Ahumada dijo: “Cuando San Lorenzo nos hizo el 2 a 2, el estadio se enmudeció… se sintió ese silencio atroz, porque fue un silencio muy grande”. Esa frase marcó un antes y un después con los hinchas de River.

El tramo final de su carrera

Oscar Ahumada dejó River en el año 2010 y pasó al fútbol mexicano para vestir la camiseta de Veracruz, un año más tarde se fue a Rusia para jugar en Rostov y una temporada después regresó a Argentina para representar a All Boys. En 2013, a los 31 años decidió ponerle punto final a su carrera. En diálogo con La Nación dijo que no extraña al mundo del fútbol y que lo peor que tiene son los barras y algunos dirigentes.