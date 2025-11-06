Es tendencia:
River Plate

La clave táctica que piensa Gallardo para anular a una figura de Boca en el Superlcásico

El entrenador de River está planificando el encuentro que se disputará, este domingo, en La Bombonera.

Por Julián Mazzara

Marcelo Gallardo, DT de River.
Marcelo Gallardo, DT de River.

Poco a poco, se acerca una nueva edición del Superclásico. Este domingo, a las 16:30 horas, River tendrá que visitar a Boca por la fecha 15 del Torneo Clausura, donde Marcelo Gallardo sigue trabajando en lo que es la conformación del equipo.

Luego de renovar su contrato con el Millonario, Gallardo continuó planificando la formación que colocará en Brandsen 805, donde intentará que sus dirigidos regresen a la victoria, algo que no consiguen hace dos encuentros. Y tiene en mente una clave táctica para anular a uno de los mejores futbolistas del rival.

Durante el último tiempo, Exequiel Zeballos levantó considerablemente su nivel y se transformó en uno de los más importantes jugadores del plantel que lidera Claudio Úbeda. Pero para impedir sus gambetas y su buen remate, el Muñeco está a punto de definir que en la defensa habrá cinco integrantes.

“Para esta defensa de River endeble donde a veces no le llegan tanto y lo poco que le llegan, queda expuesto y es gol. Boca tiene mucho gol y claramente te lastima. Ahí hay una incógnita. Yo creo que la línea de 3 centrales, es muy probable que se ratifique el domingo“, exclamó el periodista Juan Cortese en TyC Sports. Y si bien posee la duda entre Paulo Díaz y Juan Portillo, en caso de optar por esta táctica, ya tendría al protagonista que iría de arranque.

Portillo se metería en la zaga junto a Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero, pero también la fuente citada aclaró que existe la chance de que Enzo Pérez retorne a la titularidad tras no jugar desde el 24 de septiembre, en Brasil, ante Palmeiras. “La otra alternativa es que juegue Kevin Castaño, pero creo que el capitán tiene grandes posibilidades de ser titular“, exclamó.

El Changuito Zeballos, la figura de Boca.

La posible formación de River vs. Boca por el Torneo Clausura

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Juan Portillo, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Giuliano Galoppo o Maximiliano Meza, Nacho Fernández o Kevin Castaño o Santiago Lencina, Juanfer Quintero; y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

¿Quién es el árbitro del Superclásico entre Boca y River?

Nicolás Ramírez fue designado por la Asociación del Fútbol Argentino para arbitrar, este domingo, el Superclásico que llevarán adelante Boca y River, en La Bombonera, desde las 16:30 horas.

Este encuentro, que acapara la atención de todo el planeta, tendrá transmisión de ESPN Premium a través de Disney+, TNT Sports y DSports.

julián mazzara
Julián Mazzara

