A Juanfer Quintero le preguntaron si el plantel de River le soltó la mano a Gallardo en la previa del Superclásico y no dudó: “Falta de respeto”

En la previa del Superclásico ante Boca en La Bombonera, el mediocampista de River, Juan Fernando Quintero, participó de la conferencia de prensa protocolar organizada por la Liga Profesional, en la que estuvo acompañado por Leandro Paredes, el capitán del Xeneize.

Dentro de las preguntas que recibió, el colombiano fue consultado por el momento del equipo y el respaldo que le da el plantel al entrenador Marcelo Gallardo, quien renovó su contrato con el Millonario por una temporada más, hasta el 31 de diciembre del próximo año.

“Eso es percepción de cada quién. En ningún momento le soltaríamos la mano al entrenador, si estamos en River es porque nos escogió el entrenador. Sería una falta de respeto tener este tipo de mentalidad, la historia de River en gran porcentaje la hizo Marcelo y para nosotros es una responsabilidad estar en River”, inició Juanfer.

Siguiendo por la misma línea, explicó que el Millonario no está ligando a la hora de definir y es por eso la falta de gol: “Por ahí no contas con suerte cuando necesitás que entre la pelota, pero la situación no tiene nada que ver con lo que pasa con el entrenador”.

Y agregó: “La verdad queda claro que el apoyo al entrenador es grande. Seguimos vivos en la liga y para nosotros es importante saber que contamos con el entrenador. En los momentos duros es donde se ve el apoyo real y qué mejor momento de jugar este partido con el respaldo del entrenador. Si él tiene energía, nosotros tenemos que tener el doble, es el momento de demostrar el respaldo”.

Por otro lado, palpitó un nuevo Superclásico: “Sabemos que la actualidad y el presente no es el mejor para lo que estamos acostumbrados. Es un clásico, tenemos una gran oportunidad ante nuestro rival y es el momento para dar un golpe en la mesa”.

“Tenemos una gran oportunidad de jugar el clásico, el que tenga dudas que esté tranquilo porque River va a salir a hacer lo que tiene que hacer. Sabemos que la situación no es fácil, es un gran reto y tenemos que salir a jugarlo”, cerró.

