La contundente respuesta de Leandro Paredes al ser consultado sobre la crisis de River: “Problema de ellos”

A tres días del Superclásico, Leandro Paredes habló en conferencia de prensa junto a Juan Fernando Quintero. El campeón del mundo respondió varias preguntas referidas al encuentro entre Boca Juniors y River Plate, que se llevará a cabo este domingo en La Bombonera.

“Es un partido especial, seguramente de los más importantes de mi carrera, por todo lo que significa un Superclásico”, aseguró el campeón del mundo y resaltó: “También es muy importante porque ganar nos clasifica a la Copa Libertadores, que es uno de nuestros objetivos“.

Al ser consultado por la particular situación de River y la posibilidad de profundizar aún más su crisis futbolística, el ex-Juventus fue contundente: “Nosotros pensamos solamente en nosotros. Queremos hacerlo de la mejor manera el domingo y quedarnos con los tres puntos. Lo que pase del otro lado es problema de ellos. Yo no soy quien para hablar de lo que pasa en otro club“.

Por otra parte, Paredes explicó dónde estuvo la clave de la levantada de Boca: “En toda mi carrera me tocó ser parte de grandes grupos y para ganar se necesitan hombres. Cuando llegué, intenté hacer eso. Hemos mejorado muchísimo a nivel grupal e individual”.

Teniendo en cuenta que será su tercer Superclásico y el primero desde su regreso de Europa, declaró: “Lo estuve esperando mucho. Soñé mucho tiempo con volver a mi país y a este club. Es un sueño jugar este partido con nuestra gente y en nuestra cancha”.

Paredes, el único cambio en el Boca de Úbeda

Leandro Paredes se perfila para ser la única variante de Boca Juniors para el Superclásico. El capitán reemplazará a Tomás Belmonte y luego se repetirían los otros diez futbolistas que saltaron al campo de juego del Estadio UNO en la victoria ante Estudiantes.

Publicidad

Publicidad

ver también Luego de salir campeón con Independiente Rivadavia, Sebastián Villa tendría un nuevo conflicto con Boca

Salvo una sorpresa de último momento, el equipo de la Ribera formaría con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

DATOS CLAVE

Leandro Paredes dijo que la situación de River es “problema de ellos” .

dijo que la situación de River es . El partido entre Boca Juniors y River Plate se jugará este domingo en La Bombonera .

y se jugará este . Ganar el Superclásico es clave para Boca para clasificar a la Copa Libertadores.

ver también Así cayó en Boca la renovación de Marcelo Gallardo como DT de River en la previa del Superclásico