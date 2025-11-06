Es tendencia:
Boca Juniors

La contundente respuesta de Leandro Paredes al ser consultado sobre la crisis de River: “Problema de ellos”

El capitán de Boca aseguró que jugará "un partido especial", pero dejó de lado la situación del Millonario.

Por Joaquín Alis

"Lo que pase en River es problema de ellos"
"Lo que pase en River es problema de ellos"

A tres días del Superclásico, Leandro Paredes habló en conferencia de prensa junto a Juan Fernando Quintero. El campeón del mundo respondió varias preguntas referidas al encuentro entre Boca Juniors y River Plate, que se llevará a cabo este domingo en La Bombonera.

“Es un partido especial, seguramente de los más importantes de mi carrera, por todo lo que significa un Superclásico”, aseguró el campeón del mundo y resaltó: “También es muy importante porque ganar nos clasifica a la Copa Libertadores, que es uno de nuestros objetivos“.

Al ser consultado por la particular situación de River y la posibilidad de profundizar aún más su crisis futbolística, el ex-Juventus fue contundente: “Nosotros pensamos solamente en nosotros. Queremos hacerlo de la mejor manera el domingo y quedarnos con los tres puntos. Lo que pase del otro lado es problema de ellos. Yo no soy quien para hablar de lo que pasa en otro club“.

Por otra parte, Paredes explicó dónde estuvo la clave de la levantada de Boca: “En toda mi carrera me tocó ser parte de grandes grupos y para ganar se necesitan hombres. Cuando llegué, intenté hacer eso. Hemos mejorado muchísimo a nivel grupal e individual”.

Teniendo en cuenta que será su tercer Superclásico y el primero desde su regreso de Europa, declaró: “Lo estuve esperando mucho. Soñé mucho tiempo con volver a mi país y a este club. Es un sueño jugar este partido con nuestra gente y en nuestra cancha”.

Paredes, el único cambio en el Boca de Úbeda

Leandro Paredes se perfila para ser la única variante de Boca Juniors para el Superclásico. El capitán reemplazará a Tomás Belmonte y luego se repetirían los otros diez futbolistas que saltaron al campo de juego del Estadio UNO en la victoria ante Estudiantes.

Luego de salir campeón con Independiente Rivadavia, Sebastián Villa tendría un nuevo conflicto con Boca

Luego de salir campeón con Independiente Rivadavia, Sebastián Villa tendría un nuevo conflicto con Boca

Salvo una sorpresa de último momento, el equipo de la Ribera formaría con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

DATOS CLAVE

  • Leandro Paredes dijo que la situación de River es “problema de ellos”.
  • El partido entre Boca Juniors y River Plate se jugará este domingo en La Bombonera.
  • Ganar el Superclásico es clave para Boca para clasificar a la Copa Libertadores.
Así cayó en Boca la renovación de Marcelo Gallardo como DT de River en la previa del Superclásico

Así cayó en Boca la renovación de Marcelo Gallardo como DT de River en la previa del Superclásico

Atento Boca: en Italia ponen en duda la continuidad de Dybala en Roma

Atento Boca: en Italia ponen en duda la continuidad de Dybala en Roma

joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

jpasman
toti pasman

Gallardo dice que va a volver a ganar, pero perdió 11 de los últimos 12 torneos: a veces, dar un paso al costado no es de cobarde

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Con cambios en todas las líneas, Gallardo define el once de River para el Superclásico
River Plate

Con cambios en todas las líneas, Gallardo define el once de River para el Superclásico

Boca hoy: habló Leandro Paredes, conflicto con Sebastián Villa y más
Boca Juniors

Boca hoy: habló Leandro Paredes, conflicto con Sebastián Villa y más

Milton Delgado se volvió a ganar los elogios de Paredes en la previa del Superclásico: "Quedó demostrado"
Boca Juniors

Milton Delgado se volvió a ganar los elogios de Paredes en la previa del Superclásico: "Quedó demostrado"

Franco Colapinto habló antes de correr en Brasil y reveló su deseo más grande para el Gran Premio: “Es muy especial”
FÓRMULA 1

Franco Colapinto habló antes de correr en Brasil y reveló su deseo más grande para el Gran Premio: “Es muy especial”

