Se supo: por qué no fue sancionado el penal por la mano de Gastón Campi en Barracas Central vs. River

El árbitro Nicolás Ramírez no sancionó la pena máxima y BOLAVIP accedió a la explicación del cuerpo arbitral.

Por Julián Mazzara

River arrancó el año con el pie derecho, ya que le ganó 1-0 a Barracas Central en el Estadio Chiqui Tapia tras el gol de Gonzalo Montiel. Pero más allá de lo que fue el resultado, hubo una gran polémica en la jornada: el árbitro Nicolás Ramírez no sancionó un penal a favor de la visita tras una mano de Gastón Campi.

Fausto Vera recibió un cambio de frente desde el sector izquierdo, y al rematar, el balón se estrelló en la mano del ex Racing, Estudiantes de La Plata y San Lorenzo. Tras analizar la acción, Ramírez y el VAR no convalidaron la jugada como infracción. Y lógicamente, en el Millonario se enojaron muchísimo.

Horas después de lo ocurrido, BOLAVIP accedió a la explicación arbitral, donde dejaron en claro que “era una mano que no ampliaba el volumen del cuerpo”, ya que Campi tenía “el cuerpo por detrás”. Incluso, dejaron en claro por qué motivo no se consideró mano de bloqueo.

“Si no pegaba en la mano, pegaba en el cuerpo”, exclamaron las fuentes consultadas. Cabe destacar que se considera mano de bloqueo cuando el protagonista amplía su volumen corporal para lograr bloquear el remate. Pero los colegiados coincidieron en que no debían confirmar el penal para River.

¿Qué dijo Marcelo Gallardo del penal no sancionado?

En la conferencia de prensa, si bien Marcelo Gallardo hizo foco en el mercado de pases, como así también en el rendimiento de River, no brindó ninguna declaración respecto a lo que fue la determinación de Nicolás Ramírez, que no convalidó penal a favor de sus dirigidos.

DATOS CLAVES

  • River 1-0 Barracas Central: victoria con gol de Gonzalo Montiel en el Estadio Chiqui Tapia.
  • Nicolás Ramírez: no sancionó penal para River tras mano de Gastón Campi en el área.
  • Justificación arbitral: la mano no ampliaba el volumen del cuerpo, explicaron fuentes a BOLAVIP.
