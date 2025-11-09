Los puntajes de River tras el Superclásico: jugador x jugador tras la derrota vs. Boca

Franco Armani (3): No tuvo nada que hacer en los goles de Boca. No mostró seguridad a lo largo del partido y fue amonestado por salir con las manos fuera del área.

Gonzalo Montiel (3): Volvió de la lesión y se sintió. No pudo contra Zeballos en defensa, mientras que en ataque no fue incisivo. Flojo partido del lateral.

Lucas Martínez Quarta (3): Sufrió ante los delanteros de Boca. No estuvo firme ni de arriba ni de abajo y perdió la gran mayoría de sus duelos.

Paulo Díaz (2): Flojísimo partido del chileno. Perdió ante Giménez en el primer gol de Boca, no ganó duelos y estuvo inseguro en cada cruce lejano.

Lautaro Rivero (4): Firme con los cruces y a la hora de relevar a sus compañeros. Ganó sus duelos, pero no pudo con Zeballos en el primer gol de Boca. Salió en el entretiempo.

Marcos Acuña (3): En defensa no sufrió ya que Boca no atacó por ese lado, mientras que en ataque solamente tiró centros que fueron descolgados por Marchesín. Fue amonestado y no jugará contra Vélez.

Kevin Castaño (3): Flojo partido del colombiano. No fue manija en el ataque, mientras que en defensa no aportó. La perdió en el segundo gol de Boca.

Juan Portillo (3): El volante de River no pudo hacer pie en la mitad de cancha. Se vio sobrepasado, no estuvo firme con la pelota en los pies y en defensa no dio garantías.

Maximiliano Meza (4): Intentó jugar con sus compañeros por la banda izquierda y se cerró en ataque para sorprender a los defensores rivales. Salió lesionado a los 30 minutos por una lesión de rodilla.

Sebastián Driussi (3): Se paró detrás de Salas para generar juego, pero no inquietó al Xeneize ni estuvo preciso para distribuir la pelota. No remató al arco.

Maximiliano Salas (3): Luchó con los defensores rivales pero perdió más de lo que ganó. Impreciso con la pelota, tuvo un remate que pasó cerca en el segundo palo.

Ingresaron:

Matías Galarza (3): Pobre presentación del paraguayo. No ayudó a recuperar en la mitad de cancha y sobre el final erró un gol insólito.

Juan Fernando Quintero (3): Buscó ser la manija del equipo, pero no estuvo preciso con la pelota. Poca participación con el balón para el colombiano que sufrió el partido.

Giuliano Galoppo (3): Casi no tocó la pelota. Se dedicó a pelear antes que jugar y fue amonestado por una falta a Paredes

Miguel Borja (3): Entró para pelear, no tuvo participación con el balón y cuando pudo rematar al arco, bajó a Costa, por lo que vio la tarjeta amarilla.

