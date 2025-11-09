Es tendencia:
River Plate

Los puntajes de River tras el Superclásico: jugador x jugador tras la derrota vs. Boca

Las calificaciones de los futbolistas del Millonario en la derrota en el Superclásico.

Por Marco D'arcangelo

Los titulares de River en la derrota ante Boca.

Franco Armani (3): No tuvo nada que hacer en los goles de Boca. No mostró seguridad a lo largo del partido y fue amonestado por salir con las manos fuera del área.

Gonzalo Montiel (3): Volvió de la lesión y se sintió. No pudo contra Zeballos en defensa, mientras que en ataque no fue incisivo. Flojo partido del lateral.

Lucas Martínez Quarta (3): Sufrió ante los delanteros de Boca. No estuvo firme ni de arriba ni de abajo y perdió la gran mayoría de sus duelos.

Paulo Díaz (2): Flojísimo partido del chileno. Perdió ante Giménez en el primer gol de Boca, no ganó duelos y estuvo inseguro en cada cruce lejano. 

Lautaro Rivero (4): Firme con los cruces y a la hora de relevar a sus compañeros. Ganó sus duelos, pero no pudo con Zeballos en el primer gol de Boca. Salió en el entretiempo.

Marcos Acuña (3): En defensa no sufrió ya que Boca no atacó por ese lado, mientras que en ataque solamente tiró centros que fueron descolgados por Marchesín. Fue amonestado y no jugará contra Vélez.

Kevin Castaño (3): Flojo partido del colombiano. No fue manija en el ataque, mientras que en defensa no aportó. La perdió en el segundo gol de Boca.

Juan Portillo (3): El volante de River no pudo hacer pie en la mitad de cancha. Se vio sobrepasado, no estuvo firme con la pelota en los pies y en defensa no dio garantías.

Maximiliano Meza (4): Intentó jugar con sus compañeros por la banda izquierda y se cerró en ataque para sorprender a los defensores rivales. Salió lesionado a los 30 minutos por una lesión de rodilla. 

Sebastián Driussi (3): Se paró detrás de Salas para generar juego, pero no inquietó al Xeneize ni estuvo preciso para distribuir la pelota. No remató al arco. 

Maximiliano Salas (3): Luchó con los defensores rivales pero perdió más de lo que ganó. Impreciso con la pelota, tuvo un remate que pasó cerca en el segundo palo. 

Ingresaron:

Matías Galarza (3): Pobre presentación del paraguayo. No ayudó a recuperar en la mitad de cancha y sobre el final erró un gol insólito.

Juan Fernando Quintero (3): Buscó ser la manija del equipo, pero no estuvo preciso con la pelota. Poca participación con el balón para el colombiano que sufrió el partido.

Giuliano Galoppo (3): Casi no tocó la pelota. Se dedicó a pelear antes que jugar y fue amonestado por una falta a Paredes

Miguel Borja (3): Entró para pelear, no tuvo participación con el balón y cuando pudo rematar al arco, bajó a Costa, por lo que vio la tarjeta amarilla. 

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

