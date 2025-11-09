Es tendencia:
Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026 tras la derrota ante Boca en el Superclásico

El Millonario recibió un cachetazo en su visita a La Bombonera y complicó sus chances de jugar el torneo internacional, aunque aún conserva dos caminos.

Por Agustín Vetere

Por la Fecha 15 del Torneo Clausura 2025, Boca Juniors se impuso por 2-0 ante River Plate en La Bombonera. Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel fueron los autores de los goles para el combinado dirigido por Claudio Úbeda.

En la recta final de la etapa regular del certamen, los puntos en juego fueron cruciales para la Tabla Anual. Ambos equipos peleaban por la clasificación a la próxima Copa Libertadores y, con este resultado, el Xeneize abrochó su plaza directa a fase de grupos y complicó al Millonario.

De esta manera, Rosario Central y Boca se quedaron con los dos boletos directos, aunque aún queda por definirse la clasificación a la fase previa del certamen internacional. Incluso, podría haber otra plaza a fase de grupos, si es que el campeón del Torneo Clausura es el Canalla o el Xeneize.

En la próxima fecha, la última antes de los Playoffs, River Plate enfrentará a Vélez Sarsfield en Liniers. Será otro duelo clave para los de Gallardo, que aún no aseguraron su presencia en los octavos de final y que necesitarán los 3 puntos para la Tabla Anual.

Las vías de River para clasificar a la Copa Libertadores 2026

En ese momento, los de Núñez solo tienen dos caminos para disputar el certamen de CONMEBOL el próximo año. El primero es nada menos que salir campeón del Torneo Clausura 2025.

La otra opción disponible es la Tabla Anual, aunque a esta altura aspiran como máximo a clasificarse a la fase previa, si es que Boca o Rosario Central no consiguen el título de este segundo semestre.

Así está la Tabla Anual

#EquiposPTSJGol+/-GEP
1Rosario Central (LIBERTADORES)663140:152518121
2Boca Juniors (LIBERTADORES)593150:23271786
3River Plate (Fase previa – Libertadores)523141:241714107
4Argentinos Juniors (Sudamericana)513039:21181497
5Deportivo Riestra (Sudamericana)513031:171413125
6Racing (Sudamericana)503141:291215511
7San Lorenzo (Sudamericana)503126:20613117
8Barracas (Sudamericana)483138:34412127
9Lanús (Sudamericana)473130:23712118
10Tigre463031:23812108
11Huracán463128:26212109
12Estudiantes423034:34011910

DATOS CLAVE

  • La derrota complica a River Plate en la lucha por la clasificación a la Copa Libertadores 2026.
  • River Plate debe salir campeón del Torneo Clausura 2025 como la vía más directa para clasificar.
  • La otra opción de River es obtener un cupo en la fase previa a través de la Tabla Anual.
agustín vetere
Agustín Vetere

