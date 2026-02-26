Tras la nueva lesión de Edinson Cavani, otro delantero se suma a la enfermería de Boca

Este sábado 28 de febrero, Boca recibirá a Gimnasia de Mendoza por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026, partido en el que no estará presente Edinson Cavani por una nueva molestia en la espalda. Sin embargo, no es el único futbolista que Claudio Úbeda no podrá tener entre los citados.

Teniendo en cuenta que Leandro Paredes retornará a la nómina de convocados, ya que se recuperó de su esguince en el tobillo derecho, será el único futbolista que no estuvo presente ante Gimnasia de Chivilcoy que se meterá en los disponibles para este fin de semana.

El que no estará a disposición de Úbeda es Ángel Romero, quien sufrió una molestia en el aductor de la pierna derecha. Si bien se aguarda el parte médico oficial, los integrantes del cuerpo técnico ya lo descartaron.

Por el momento, no está confirmado el tiempo de recuperación que tendrá y que lo marginará de las canchas, pero al menos tendrá un partido sin acción. Y a priori está en duda para lo que será la visita a Lanús, el próximo miércoles 4 de marzo, en La Fortaleza.

Ángel Romero, delantero de Boca. (Getty Images)

Los convocados de Boca para recibir a Gimnasia de Mendoza

Arqueros : Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García.

: Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García. Defensores : Marcelo Weigandt, Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco y Malcom Braida.

: Marcelo Weigandt, Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco y Malcom Braida. Mediocampistas : Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Ander Herrera, Kevin Zenón, Tomás Aranda y Leandro Paredes.

: Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Ander Herrera, Kevin Zenón, Tomás Aranda y Leandro Paredes. Delanteros: Gonzalo Gelini, Iker Zufiaurre, Leonel Flores, Lucas Janson, Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

