Así quedó la tabla histórica de títulos en el fútbol argentino tras la consagración de Lanús como campeón de la Recopa Sudamericana

Este jueves 26 de febrero, Lanús se consagró campeón de la Recopa Sudamericana 2026 tras vencer a Flamengo en el mítico Estadio Maracaná. Los brasileños se impusieron en el tiempo reglamentario por 2-1 tras los goles Rodrigo Castillo, Giorgian De Arrascaeta y Jorginho. A raíz de ello, fueron a la prórroga, donde los de Mauricio Pellegrino terminaron imponiéndose por 3-2, ya que José María Canale y Dylan Aquino también anotaron.

Los comandados por Mauricio Pellegrino llegaban a este encuentro con 8 títulos oficiales a lo largo de toda su historia y ahora sumaron un palmarés más para sus vitrinas para seguir creciendo como institución.

El Granate, por esta nueva conquista, acumula dos ligas argentinas y siete copas, de las cuales tres son nacionales y cuatro de carácter internacional. En cuanto a la tabla histórica de títulos del fútbol argentino, Lanús alcanzó el puesto 11, donde se posicionó a la par de Newell’s.

Rodrigo Castillo celebra uno de los goles de Lanús. (Buda Mendes/Getty Images)

Todos los campeones de la Recopa Sudamericana

1989 — Nacional (Uruguay)

1990 — Boca Juniors (Argentina)

1991 — Olimpia (Paraguay)

1992 — Colo-Colo (Chile)

1993 — São Paulo (Brasil)

1994 — São Paulo (Brasil)

1995 — Independiente (Argentina)

1996 — Gremio (Brasil)

1997 — Vélez Sarsfield (Argentina)

1998 — Cruzeiro (Brasil)

2003 — Olimpia (Paraguay)

2004 — Cienciano (Perú)

2005 — Boca Juniors (Argentina)

2006 — Boca Juniors (Argentina)

2007 — SC Internacional (Brasil)

2008 — Boca Juniors (Argentina)

2009 — LDU Quito (Ecuador)

2010 — LDU Quito (Ecuador)

2011 — SC Internacional (Brasil)

2012 — Santos (Brasil)

2013 — Corinthians (Brasil)

2014 — Atlético Mineiro (Brasil)

2015 — River Plate (Argentina)

2016 — River Plate (Argentina)

2017 — Atlético Nacional (Colombia)

2018 — Gremio (Brasil)

2019 — River Plate (Argentina)

2020 — Flamengo (Brasil)

2021 — Defensa y Justicia (Argentina)

2022 — Palmeiras (Brasil)

2023 — Independiente del Valle (Ecuador)2024 — Fluminense (Brasil)

2025 — Racing Club (Argentina)

2026 — Lanús (Argentina)

Así quedó la tabla de títulos del fútbol argentino

# EQUIPO TOTAL AMAT. PROF. LIGAS COPAS COP. LOC. COP. INT. 1 Boca Juniors 74 14 60 35 39 17 22 2 River Plate 72 3 69 37 35 17 18 3 Independiente 45 8 37 16 29 9 20 4 Racing Club 41 21 20 18 23 15 8 5 Alumni (con E.H.S) 22 22 0 10 12 8 4 6 San Lorenzo 22 5 17 15 7 2 5 7 Vélez Sarsfield 19 0 19 11 8 3 5 8 Estudiantes de La Plata 17 1 15 6 11 5 6 9 Huracán 13 7 6 5 8 8 0 10 Rosario Central 13 5 8 5 8 7 1 11 Newell’s Old Boys 9 2 7 6 3 3 0 12 Lanús 9 0 8 2 7 3 4 13 Belgrano Athletic 6 6 0 3 3 1 2 14 Arsenal 5 0 5 1 4 2 2 15 Argentinos Juniors 5 0 5 3 2 0 2 16 Quilmes 3 2 1 2 1 1 0 17 Banfield 2 1 1 1 1 1 0 18 Ferro Carril Oeste 2 0 2 2 0 0 0 19 Gimnasia y Esgrima de La Plata 2 1 1 1 1 1 0 20 Sportivo Barracas 2 2 0 1 1 1 0 21 Defensa y Justicia 2 0 2 0 2 0 2 22 Talleres (Córdoba) 2 0 2 0 2 1 1 23 Platense 1 0 1 1 0 0 0 24 Central Córdoba (Rosario) 1 0 1 0 1 1 0 25 Chacarita 1 0 1 1 0 0 0 26 Estudiantes (BA) 1 1 0 0 1 1 0 27 Nueva Chicago 1 1 0 0 1 1 0 28 San Martín (Tucumán) 1 0 1 0 1 1 0 29 Dock Sud 1 1 0 1 0 0 0 30 Atlanta 1 0 1 0 1 1 0 31 Tiro Federal (Rosario) 1 1 0 0 1 1 0 32 Tigre 1 0 1 0 1 1 0 33 Colón 1 0 1 0 1 1 0 34 Patronato 1 0 1 0 1 1 0 35 Atlético Tucumán 1 0 1 0 1 1 0 36 Central Córdoba (Santiago del Estero) 1 0 1 0 1 1 0 37 Independiente Rivadavia 1 0 1 0 1 1 0

Cómo quedó la tabla de títulos internacionales de equipos argentinos