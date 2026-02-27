Así quedó la tabla histórica de títulos en el fútbol argentino tras la consagración de Lanús como campeón de la Recopa Sudamericana

Este jueves 26 de febrero, Lanús se consagró campeón de la Recopa Sudamericana 2026 tras vencer a Flamengo en el mítico Estadio Maracaná. Los brasileños se impusieron en el tiempo reglamentario por 2-1 tras los goles Rodrigo Castillo, Giorgian De Arrascaeta y Jorginho. A raíz de ello, fueron a la prórroga, donde los de Mauricio Pellegrino terminaron imponiéndose por 3-2, ya que José María Canale y Dylan Aquino también anotaron.
Los comandados por Mauricio Pellegrino llegaban a este encuentro con 8 títulos oficiales a lo largo de toda su historia y ahora sumaron un palmarés más para sus vitrinas para seguir creciendo como institución.
El Granate, por esta nueva conquista, acumula dos ligas argentinas y siete copas, de las cuales tres son nacionales y cuatro de carácter internacional. En cuanto a la tabla histórica de títulos del fútbol argentino, Lanús alcanzó el puesto 11, donde se posicionó a la par de Newell’s.
Todos los campeones de la Recopa Sudamericana
- 1989 — Nacional (Uruguay)
- 1990 — Boca Juniors (Argentina)
- 1991 — Olimpia (Paraguay)
- 1992 — Colo-Colo (Chile)
- 1993 — São Paulo (Brasil)
- 1994 — São Paulo (Brasil)
- 1995 — Independiente (Argentina)
- 1996 — Gremio (Brasil)
- 1997 — Vélez Sarsfield (Argentina)
- 1998 — Cruzeiro (Brasil)
- 2003 — Olimpia (Paraguay)
- 2004 — Cienciano (Perú)
- 2005 — Boca Juniors (Argentina)
- 2006 — Boca Juniors (Argentina)
- 2007 — SC Internacional (Brasil)
- 2008 — Boca Juniors (Argentina)
- 2009 — LDU Quito (Ecuador)
- 2010 — LDU Quito (Ecuador)
- 2011 — SC Internacional (Brasil)
- 2012 — Santos (Brasil)
- 2013 — Corinthians (Brasil)
- 2014 — Atlético Mineiro (Brasil)
- 2015 — River Plate (Argentina)
- 2016 — River Plate (Argentina)
- 2017 — Atlético Nacional (Colombia)
- 2018 — Gremio (Brasil)
- 2019 — River Plate (Argentina)
- 2020 — Flamengo (Brasil)
- 2021 — Defensa y Justicia (Argentina)
- 2022 — Palmeiras (Brasil)
- 2023 — Independiente del Valle (Ecuador)2024 — Fluminense (Brasil)
- 2025 — Racing Club (Argentina)
- 2026 — Lanús (Argentina)
ver también
Richarlison ya decidió si volverá para jugar la Copa Libertadores 2026 con Flamengo
ver también
El campeón de la Copa Libertadores que busca a Rodrigo Castillo tras anotarle a Flamengo
Así quedó la tabla de títulos del fútbol argentino
|#
|EQUIPO
|TOTAL
|AMAT.
|PROF.
|LIGAS
|COPAS
|COP. LOC.
|COP. INT.
|1
|Boca Juniors
|74
|14
|60
|35
|39
|17
|22
|2
|River Plate
|72
|3
|69
|37
|35
|17
|18
|3
|Independiente
|45
|8
|37
|16
|29
|9
|20
|4
|Racing Club
|41
|21
|20
|18
|23
|15
|8
|5
|Alumni (con E.H.S)
|22
|22
|0
|10
|12
|8
|4
|6
|San Lorenzo
|22
|5
|17
|15
|7
|2
|5
|7
|Vélez Sarsfield
|19
|0
|19
|11
|8
|3
|5
|8
|Estudiantes de La Plata
|17
|1
|15
|6
|11
|5
|6
|9
|Huracán
|13
|7
|6
|5
|8
|8
|0
|10
|Rosario Central
|13
|5
|8
|5
|8
|7
|1
|11
|Newell’s Old Boys
|9
|2
|7
|6
|3
|3
|0
|12
|Lanús
|9
|0
|8
|2
|7
|3
|4
|13
|Belgrano Athletic
|6
|6
|0
|3
|3
|1
|2
|14
|Arsenal
|5
|0
|5
|1
|4
|2
|2
|15
|Argentinos Juniors
|5
|0
|5
|3
|2
|0
|2
|16
|Quilmes
|3
|2
|1
|2
|1
|1
|0
|17
|Banfield
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|0
|18
|Ferro Carril Oeste
|2
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|19
|Gimnasia y Esgrima de La Plata
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|0
|20
|Sportivo Barracas
|2
|2
|0
|1
|1
|1
|0
|21
|Defensa y Justicia
|2
|0
|2
|0
|2
|0
|2
|22
|Talleres (Córdoba)
|2
|0
|2
|0
|2
|1
|1
|23
|Platense
|1
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|24
|Central Córdoba (Rosario)
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|25
|Chacarita
|1
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|26
|Estudiantes (BA)
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|27
|Nueva Chicago
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|28
|San Martín (Tucumán)
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|29
|Dock Sud
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|30
|Atlanta
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|31
|Tiro Federal (Rosario)
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|32
|Tigre
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|33
|Colón
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|34
|Patronato
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|35
|Atlético Tucumán
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|36
|Central Córdoba (Santiago del Estero)
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|37
|Independiente Rivadavia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
Cómo quedó la tabla de títulos internacionales de equipos argentinos
- Boca (Argentina) 18. 3 intercontinentales, 6 Libertadores, 2 Sudamericana, 4 Recopa Sudamericana, 1 Supercopa, 1 Copa Nicolás Leoz y 1 Copa Master.
- Independiente (Argentina) 18. 2 intercontinentales, 7 Libertadores, 2 Sudamericana, 1 Recopa Sudamericana, 2 Supercopa, 1 Suruga Bank y 3 Interamericana.
- River (Argentina) 12. 1 Intercontinental, 4 Libertadores, 1 Sudamericana, 3 Recopa Sudamericana, 1 Supercopa, 1 Suruga Bank y 1 Interamericana.
- Estudiantes de La Plata (6): Intercontinental (1): 1968. Libertadores (4): 1968, 1969, 1970, 2009. Interamericana (1):1969.
- Racing (5): Intercontinental (1): 1967. Copa Libertadores (1): 1967. Supercopa (1) 1988. Copa Sudamericana (1) 2024. Recopa Sudamericana (1) 2025
- Vélez Sarsfield (5): Intercontinental (1): 1994. Libertadores (1): 1994. Recopa (1):1997. Supercopa (1): 1996. Interamericana (1): 1996.
- Lanús (4): Conmebol 1996 – Sudamericana 2013 – Sudamericana 2025 – Recopa Sudamericana 2026.
- San Lorenzo (3): Copa Mercosur 2001 – Sudamericana 2002 – Libertadores 2014.
- Argentinos (2): Libertadores 1985 – Interamericana 1986.
- Defensa y Justicia (2): Sudamericana 2020 – Recopa 2021.
- Arsenal (2): Sudamericana 2007 – Suruga Bank 2008.Rosario Central (1): Conmebol 1995.
- Talleres de Córdoba (1): Conmebol 1999.