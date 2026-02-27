Es tendencia:
Así quedó la tabla histórica de títulos en el fútbol argentino tras la consagración de Lanús como campeón de la Recopa Sudamericana

El Granate venció al Mengão y así agrandó su palmarés histórico tanto a nivel nacional como internacional.

Por Julián Mazzara

Este jueves 26 de febrero, Lanús se consagró campeón de la Recopa Sudamericana 2026 tras vencer a Flamengo en el mítico Estadio Maracaná. Los brasileños se impusieron en el tiempo reglamentario por 2-1 tras los goles Rodrigo Castillo, Giorgian De Arrascaeta y Jorginho. A raíz de ello, fueron a la prórroga, donde los de Mauricio Pellegrino terminaron imponiéndose por 3-2, ya que José María Canale y Dylan Aquino también anotaron.

Los comandados por Mauricio Pellegrino llegaban a este encuentro con 8 títulos oficiales a lo largo de toda su historia y ahora sumaron un palmarés más para sus vitrinas para seguir creciendo como institución.

El Granate, por esta nueva conquista, acumula dos ligas argentinas y siete copas, de las cuales tres son nacionales y cuatro de carácter internacional. En cuanto a la tabla histórica de títulos del fútbol argentino, Lanús alcanzó el puesto 11, donde se posicionó a la par de Newell’s.

Rodrigo Castillo celebra uno de los goles de Lanús. (Buda Mendes/Getty Images)

Todos los campeones de la Recopa Sudamericana

  • 1989 — Nacional (Uruguay)
  • 1990 — Boca Juniors (Argentina)
  • 1991 — Olimpia (Paraguay)
  • 1992 — Colo-Colo (Chile)
  • 1993 — São Paulo (Brasil)
  • 1994 — São Paulo (Brasil)
  • 1995 — Independiente (Argentina)
  • 1996 — Gremio (Brasil)
  • 1997 — Vélez Sarsfield (Argentina)
  • 1998 — Cruzeiro (Brasil)
  • 2003 — Olimpia (Paraguay)
  • 2004 — Cienciano (Perú)
  • 2005 — Boca Juniors (Argentina)
  • 2006 — Boca Juniors (Argentina)
  • 2007 — SC Internacional (Brasil)
  • 2008 — Boca Juniors (Argentina)
  • 2009 — LDU Quito (Ecuador)
  • 2010 — LDU Quito (Ecuador)
  • 2011 — SC Internacional (Brasil)
  • 2012 — Santos (Brasil)
  • 2013 — Corinthians (Brasil)
  • 2014 — Atlético Mineiro (Brasil)
  • 2015 — River Plate (Argentina)
  • 2016 — River Plate (Argentina)
  • 2017 — Atlético Nacional (Colombia)
  • 2018 — Gremio (Brasil)
  • 2019 — River Plate (Argentina)
  • 2020 — Flamengo (Brasil)
  • 2021 — Defensa y Justicia (Argentina)
  • 2022 — Palmeiras (Brasil)
  • 2023 — Independiente del Valle (Ecuador)2024 — Fluminense (Brasil)
  • 2025 — Racing Club (Argentina)
  • 2026 — Lanús (Argentina)
Así quedó la tabla de títulos del fútbol argentino

#EQUIPOTOTALAMAT.PROF.LIGASCOPASCOP. LOC.COP. INT.
1Boca Juniors74146035391722
2River Plate7236937351718
3Independiente458371629920
4Racing Club4121201823158
5Alumni (con E.H.S)22220101284
6San Lorenzo2251715725
7Vélez Sarsfield1901911835
8Estudiantes de La Plata1711561156
9Huracán13765880
10Rosario Central13585871
11Newell’s Old Boys9276330
12Lanús9082734
13Belgrano Athletic6603312
14Arsenal5051422
15Argentinos Juniors5053202
16Quilmes3212110
17Banfield2111110
18Ferro Carril Oeste2022000
19Gimnasia y Esgrima de La Plata2111110
20Sportivo Barracas2201110
21Defensa y Justicia2020202
22Talleres (Córdoba)2020211
23Platense1011000
24Central Córdoba (Rosario)1010110
25Chacarita1011000
26Estudiantes (BA)1100110
27Nueva Chicago1100110
28San Martín (Tucumán)1010110
29Dock Sud1101000
30Atlanta1010110
31Tiro Federal (Rosario)1100110
32Tigre1010110
33Colón1010110
34Patronato1010110
35Atlético Tucumán1010110
36Central Córdoba (Santiago del Estero)1010110
37Independiente Rivadavia1010110

Cómo quedó la tabla de títulos internacionales de equipos argentinos

  • Boca (Argentina) 18. 3 intercontinentales, 6 Libertadores, 2 Sudamericana, 4 Recopa Sudamericana, 1 Supercopa, 1 Copa Nicolás Leoz y 1 Copa Master.
  • Independiente (Argentina) 18. 2 intercontinentales, 7 Libertadores, 2 Sudamericana, 1 Recopa Sudamericana, 2 Supercopa, 1 Suruga Bank y 3 Interamericana.
  • River (Argentina) 12. 1 Intercontinental, 4 Libertadores, 1 Sudamericana, 3 Recopa Sudamericana, 1 Supercopa, 1 Suruga Bank y 1 Interamericana.
  • Estudiantes de La Plata (6): Intercontinental (1): 1968. Libertadores (4): 1968, 1969, 1970, 2009. Interamericana (1):1969.
  • Racing (5): Intercontinental (1): 1967. Copa Libertadores (1): 1967. Supercopa (1) 1988. Copa Sudamericana (1) 2024. Recopa Sudamericana (1) 2025
  • Vélez Sarsfield (5): Intercontinental (1): 1994. Libertadores (1): 1994. Recopa (1):1997. Supercopa (1): 1996. Interamericana (1): 1996.
  • Lanús (4): Conmebol 1996 – Sudamericana 2013 – Sudamericana 2025 – Recopa Sudamericana 2026.
  • San Lorenzo (3): Copa Mercosur 2001 – Sudamericana 2002 – Libertadores 2014.
  • Argentinos (2): Libertadores 1985 – Interamericana 1986.
  • Defensa y Justicia (2): Sudamericana 2020 – Recopa 2021.
  • Arsenal (2): Sudamericana 2007 – Suruga Bank 2008.Rosario Central (1): Conmebol 1995.
  • Talleres de Córdoba (1): Conmebol 1999.
