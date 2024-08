Marcelo Gallardo empezó a trabajar en su River inclusive antes de ser presentado oficialmente. El lunes fue el Día G en Núñez y las energías se renovaron: el Muñeco inició su segundo ciclo como entrenador del club que lo vio nacer y ese mismo día ya comandó la práctica en el Monumental y lo hizo con un viejo conocido, ya que horas antes Germán Pezzella había realizado la revisión médica y estampado su firma para convertirse en refuerzo.

El marcador central campeón del mundo con la Selección Argentina no fue el único refuerzo que pidió Gallardo para ir por todo en este segundo semestre, también aparecieron sobre la mesa los nombres de Fabricio Bustos y de Maximiliano Meza. El Tractor pudo negociar su salida de Inter de Porto Alegre ya que tenía contrato hasta fin de año, y si bien no le fue fácil marcharse, se plantó y pidió que acepten la oferta del Millonario. El pasado jueves se realizó la revisión médica y la firma de contrato es inminente.

Maximiliano Meza jugará en River

Un caso similar vivió Maximiliano Meza. El jugador pidió jugar en River, pero el presidente de Rayados no la hizo nada fácil. Durante varios días no aprobó su partida y el atacante no pudo moverse de México. Finalmente, el máximo mandatario del conjunto de Monterrey terminó subiendo el pulgar a las 2.30 de la mañana del viernes y dio el visto bueno para que Meza viaje a Buenos Aires. También se comprometió a enviar el contrato de transferencia firmado y ese no es un detalle para nada menor.

River necesita imperiosamente tener ese contrato de transferencia firmado para poder solicitarle a la Conmebol inscribir a Maximiliano Meza, aunque sea de manera provisoria este día viernes, que es el límite para realizar los cambios en la nómina de buena fe. Si la casa madre del fútbol sudamericano aprueba, el futbolista será ratificado el día lunes, cuando ya tenga la revisión médica y el contrato firmado. Lo que está claro es que, si ese contrato de transferencia no está firmado por el presidente de Rayados, nada podrá hacer River para tener a Maxi Meza en los octavos de final de la Libertadores ante Talleres.

Maximiliano Meza será el octavo refuerzo de River en este mercado de pases. (Foto: IMAGO).

¿Cuándo juegan River y Talleres por los octavos de final de la Copa Libertadores?

El Millonario y la T se verán las caras los miércoles 14 y 21 de agosto. La ida será en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, mientras que la vuelta en el Estadio Monumental. La serie se disputará con público visitante en ambos encuentros y el vencedor de esta llave se medirá contra quien gane el cruce entre Colo Colo y Junior.

¿Cuántos cambios se pueden hacer en la Copa Libertadores y cuándo hay que anotarlos?

La fecha límite para hacer las cinco inscripciones permitidas para los octavos de final, al menos de manera provisoria, es el viernes 9 de agosto a las 18 horas de Paraguay, 19 de Argentina. Para los casos en los que queden pendiente la presentación de documentación, hay tiempo de hacerlo hasta el lunes 12 de agosto, a las 14 de Paraguay, 15 de Argentina, dos días antes del partido de ida frente a Talleres.

Hay refuerzos que se quedarán afuera porque ya se sumaron ocho: Germán Pezzella, Maximiliano Meza, Adam Bareiro, Felipe Peña Biafore, Jeremías Ledesma, Federico Gattoni, Franco Carboni y Fabricio Bustos.

Por ese motivo, Gallardo dejará a algunos afuera de los cruces contra Talleres y, si logra pasar de fase, tendrá la chance de hacer otras tres variantes antes de que se disputen los cuartos de final. Allí se cruzaría con el ganador de la llave que protagonizarán Colo Colo y Junior de Barranquilla.

Además, previo a las semifinales el reglamento de la Copa Libertadores permite otras tres modificaciones. Esas serían las últimas en la lista, ya que no se permiten cambios de la final que se jugará el 30 de noviembre en el Monumental, salvo que se lesione un arquero. Esa es la única situación en la que Conmebol habilita a un reemplazo extra en cualquier instancia.

La lista de River en la primera fase de la Copa Libertadores 2024

1. Franco Armani

2. Sebastián Boselli

3. Ramiro Funes Mori

4. Nicolás Fonseca

5. Matías Kranevitter

6. Héctor David Martínez *

8. Agustín Palavecino *

9. Miguel Borja

10. Manuel Lanzini

11. Facundo Colidio

13. Enzo Díaz

14. Leandro González Pirez

15. Marcelo Andrés Herrera *

17. Paulo Díaz

18. Gonzalo Martínez

19. Claudio Echeverri

20. Milton Casco

21. Esequiel Barco *

22. Daniel Zabala

23. Rodrigo Villagra

26. Ignacio Fernández

27. Agustín Sant’Anna

29. Rodrigo Aliendro

30. Franco Mastantuono

31. Santiago Simón

32. Agustín Ruberto

33. Ezequiel Centurión *

34. Jonás Luna

35. Tobías Leiva

36. Pablo Solari

37. Lucas Lavagnino

38. Ian Subiabre

41. Santiago Beltrán

42. Lautaro Rivero *

43. Gonzalo Trinidade *

44. Alexis González

45. Tomás Nasif

* Por ventas o préstamos, ya no forman parte del plantel de River.