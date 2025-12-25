Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

Mercado de pases de River, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y noticias

Las novedades del mercado de pases que los hinchas del Millonario no pueden dejar de leer en esta Navidad.

Por Juan Ignacio Portiglia

Seguí a Bolavip en Google!
El defensor de San Lorenzo es protagonista del Mercado de Pases de River.
© Getty ImagesEl defensor de San Lorenzo es protagonista del Mercado de Pases de River.

River inició su pretemporada el pasado 20 de diciembre y antes de Navidad ya tenía cerrados sus dos primeros refuerzos para jerarquizar el plantel en 2026: Fausto Vera, quien llegó desde Atlético Mineiro, y Aníbal Moreno, que proviene de Palmeiras.

Hay buenos pronósticos para que el tercero sea Jhohan Romaña, defensor de San Lorenzo, y se continúa negociando en varios frentes para que sean más las altas. En materia de salidas, las negociaciones con Rosario Central por Jeremías Ledesma se habrían complicado.

Se enfrió la salida de Ledesma a Central

Rosario Central no aceptó la propuesta de River para incluir a Santiago Segovia, juvenil de 18 años, en la operación para ceder sin cargo a Jeremías Ledesma y las negociaciones se enfriaron a la vez que Talleres de Córdoba fue el club que aceleró en las últimas horas por el arquero que quiere volver a sentirse protagonista.

En caso de que ninguna de las dos opciones prospere, Conan tiene sondeos de clubes del exterior que podrían traducirse en algo más concreto. Esperando por su futuro, el 20 de diciembre se había sumado al plantel para retomar los entrenamientos junto a Franco Armani y Santiago Beltrán como pares.

Rosario Central no aceptó el intercambio que propuso River. (Getty).

Rosario Central no aceptó el intercambio que propuso River. (Getty).

Romaña, cada vez más cerca

River hizo llegar a San Lorenzo un ofrecimiento de 2 millones de dólares por el 50 por ciento del pase de Jhohan Romaña y también se habló de la inclusión del préstamo de Sebastián Boselli, jugador que no será tenido en cuenta para 2026.

Publicidad
Un DT que dirigió a Aníbal Moreno y Fausto Vera valoró lo que tienen para aportar a River: “Pueden jugar juntos”

ver también

Un DT que dirigió a Aníbal Moreno y Fausto Vera valoró lo que tienen para aportar a River: “Pueden jugar juntos”

De acuerdo a lo reportado por Olé, existe un optimismo mayor puertas adentro en River, ya que a Romaña le seduce la posibilidad de llegar. Lo que falta es que el presidente Stefano Di Carlo y sus interlocutores terminen de ajustar los detalles del monto, el porcentaje y si el uruguayo Boselli será parte de la operación.

Se define el futuro de Galoppo

Hay una intención clara en River de adquirir el porcentaje de Galoppo para que renueve el contrato con la institución que vence el 31 de diciembre, pero la realidad es que hasta ahora no se concretó. Lo que falta por resolverse es la operación compuesta con Sao Paulo que incluye también las transferencias de Enzo Díaz y Gonzalo Tapia, las cuales están muy avanzadas.

Sao Paulo le debe dinero al club por la compra obligada de Enzo Díaz, que está tasado en U$S2.000.000, y también por el préstamo de Tapia, que incluye un cargo de U$S100.000; montos que jugarán un rol clave en la operación por Galoppo.

Publicidad

Andino preferiría irse a Europa

Entre River y Godoy Cruz hay un acuerdo para la compra del 80 por ciento del pase de Santino Andino en 5 millones de dólares, pero el elenco mendocino lo liberará al equipo que ponga más dinero. Es ahí donde entra en escena Roc Nation Sports, la agencia brasileña que acaba de firmar contrato de representación con el futbolista y le promete ir al fútbol europeo.

Con el Como italiano entre los interesados, el jugador del bomba ya habría manifestado su preferencia por emigrar al Viejo Continente si las condiciones están dadas, priorizándolo por sobre la propuesta del Millonario.

Habrá oferta por Allende

River está listo para hacer llegar una oferta al Celta de Vigo para hacerse del 50 por ciento de la ficha de Tadeo Allende, quien viene de coronarse campeón de la MLS en su estancia a préstamo en Inter Miami. La propuesta, de momento apalabrada, pero no formal, es para hacerse del 50 por ciento del pase del extremo cordobés.

Publicidad
juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Papá Noel pasa solamente por Núñez: Di Carlo no para de dejarle regalos al arbolito de Gallardo en River

ggrova
german garcía grova

Manchester City le abre la puerta al Diablito Echeverri para jugar en River

Lee también
Mercado de pases de River, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y noticias
River Plate

Mercado de pases de River, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y noticias

El jugador de Rosario Central que quiere River para liberar a Jeremías Ledesma
River Plate

El jugador de Rosario Central que quiere River para liberar a Jeremías Ledesma

Jeremías Ledesma, a un paso de dejar River para jugar en Rosario Central
River Plate

Jeremías Ledesma, a un paso de dejar River para jugar en Rosario Central

Mariano Closs no relatará a River en 2026: el motivo de la decisión
River Plate

Mariano Closs no relatará a River en 2026: el motivo de la decisión

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo