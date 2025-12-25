Es tendencia:
Mariano Closs no relatará a River en 2026: el motivo de la decisión

El popular narrador no le pondrá voz a ninguno de los partidos del Millonario en 2026. Los detalles.

Por Joaquín Alis

Mariano Closs acostumbró a todo el continente a narrar los partidos más importantes del fútbol internacional. El periodista suele relatar todos los duelos trascendentes de Sudamérica y Europa. Es por eso que en 2026 será llamativo no escucharlo en los partidos de River, ni en el ámbito local ni en el internacional.

El narrador de ESPN no será el encargado de encabezar las transmisiones del Millonario en la CONMEBOL Sudamericana. El canal de Disney lo prefiere en los encuentros de Champions League y de Copa Libertadores, tal como viene sucediendo en los últimos años.

También está descartado que Closs relate a River en el torneo local. Si bien forma parte del equipo de transmisiones, no suele narrar los partidos estelares de la señal. En su lugar, suele encargarse de los encuentros de otros equipos que no tienen la posibilidad de contar con su voz durante los juegos de entresemana.

Esta situación ya le sucedió a Boca Juniors en 2024, cuando disputó la Copa Sudamericana. En esa temporada, Closs no relató ninguno de los compromisos del equipo de la Ribera. En 2025, solo lo hizo en el Repechaje ante Alianza Lima.

Quién relatará a River en la Sudamericana

Para los partidos que pase ESPN (solo transmitirá el 50%), el designado para el relato será Sebastián Vignolo. El Pollo narrará toda la campaña de los de Marcelo Gallardo en la CONMEBOL Sudamericana y estará acompañado por Gustavo López en los comentarios.

Por el lado de DSports (dueño del otro 50% de los derechos), hay otros nombres. Generalmente, el encargado de ponerle voz a los partidos más importantes es Gustavo Kuffner, que hace dupla con Juan José Buscalia en los comentarios.

De esta manera, salvo que las autoridades de ESPN decidan lo contrario a último momento, Mariano Closs no relatará ningún partido de River Plate en todo el 2026. Recién volvería a hacerlo el próximo año, siempre y cuando el equipo del Muñeco logre clasificarse a la próxima CONMEBOL Libertadores.

DATOS CLAVE

  • Mariano Closs no relatará partidos de River Plate durante toda la temporada 2026.
  • Sebastián Vignolo narrará la campaña de River en la CONMEBOL Sudamericana por ESPN.
  • El periodista Gustavo Kuffner encabezará las transmisiones de los partidos mediante la señal DSports.
joaquín alis
Joaquín Alis

