Mariano Closs acostumbró a todo el continente a narrar los partidos más importantes del fútbol internacional. El periodista suele relatar todos los duelos trascendentes de Sudamérica y Europa. Es por eso que en 2026 será llamativo no escucharlo en los partidos de River, ni en el ámbito local ni en el internacional.

El narrador de ESPN no será el encargado de encabezar las transmisiones del Millonario en la CONMEBOL Sudamericana. El canal de Disney lo prefiere en los encuentros de Champions League y de Copa Libertadores, tal como viene sucediendo en los últimos años.

También está descartado que Closs relate a River en el torneo local. Si bien forma parte del equipo de transmisiones, no suele narrar los partidos estelares de la señal. En su lugar, suele encargarse de los encuentros de otros equipos que no tienen la posibilidad de contar con su voz durante los juegos de entresemana.

Esta situación ya le sucedió a Boca Juniors en 2024, cuando disputó la Copa Sudamericana. En esa temporada, Closs no relató ninguno de los compromisos del equipo de la Ribera. En 2025, solo lo hizo en el Repechaje ante Alianza Lima.

Quién relatará a River en la Sudamericana

Para los partidos que pase ESPN (solo transmitirá el 50%), el designado para el relato será Sebastián Vignolo. El Pollo narrará toda la campaña de los de Marcelo Gallardo en la CONMEBOL Sudamericana y estará acompañado por Gustavo López en los comentarios.

Sebastián Vignolo narrará a River en la Sudamericana. (Foto: ESPN)

Publicidad

Publicidad

ver también En Argentina, Papá Noel pasa solamente por Núñez: Di Carlo no para de dejarle regalos al arbolito de Gallardo en River

Por el lado de DSports (dueño del otro 50% de los derechos), hay otros nombres. Generalmente, el encargado de ponerle voz a los partidos más importantes es Gustavo Kuffner, que hace dupla con Juan José Buscalia en los comentarios.

De esta manera, salvo que las autoridades de ESPN decidan lo contrario a último momento, Mariano Closs no relatará ningún partido de River Plate en todo el 2026. Recién volvería a hacerlo el próximo año, siempre y cuando el equipo del Muñeco logre clasificarse a la próxima CONMEBOL Libertadores.

DATOS CLAVE

Mariano Closs no relatará partidos de River Plate durante toda la temporada 2026 .

no relatará partidos de durante toda la temporada . Sebastián Vignolo narrará la campaña de River en la CONMEBOL Sudamericana por ESPN .

narrará la campaña de en la por . El periodista Gustavo Kuffner encabezará las transmisiones de los partidos mediante la señal DSports.

Publicidad

Publicidad

ver también Así festejó Marcelo Gallardo la Navidad 2025 mientras espera más refuerzos para River