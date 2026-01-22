Mercado de pases de River, HOY y EN VIVO: Gallardo quiere dos refuerzos más y Paulo Díaz espera ofertas

Solo faltan dos días para el estreno de River en el Torneo Apertura 2026 y aunque parecía retirado del mercado con los arribos de Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña, en la dirigencia están evaluando poder cumplir con dos pedidos más de Marcelo Gallardo.

En el plano de las salidas también podría consumarse una nueva baja con el campeonato ya en marcha, porque Paulo Díaz, que no será tenido en cuenta por el entrenador, sigue esperando ofertas para poner nuevo destino a la continuidad de su carrera.

¿Qué refuerzos quiere sumar Gallardo?

Según pudo saber BOLAVIP en las últimas horas, River no se retiró del mercado. Por el contrario, continúa moviéndose para satisfacer las exigencias puestas sobre la mesa por Marcelo Gallardo y hay dos posiciones apuntadas por sobre el resto: la de mediapunta y la de centrodelantero. A esta hora, esas son las prioridades.

Por el momento, no se filtró ningún nombre en concreto y todo indica que, a diferencia de lo que sucedió en el tramo inicial del mercado, River está negociando por lo bajo. Por otra parte, existe la posibilidad de que solamente llegue un jugador para cubrir una de esas dos demandas del DT.

El Muñeco espera que le puedan cumplir al menos uno de sus dos últimos pedidos.

Paulo Díaz espera ofertas

Aunque Paulo Díaz hizo pretemporada con el plantel profesional, no fue citado para los partidos amistosos de preparación y se sabe que no será tenido en cuenta por El Muñeco, por lo que a una semana del cierre del mercado sigue esperando que aparezca un ofrecimiento que lo seduzca.

River también escucha ofertas y está dispuesto a dejarlo salir por un monto considerablemente menor al de su cláusula de rescisión, fijada en10 millones de dólares. A priori, Estados Unidos, México y Brasil son los destinos más probables para el chileno, aunque por ahora no ha habido ofertas concretas y el cierre de los respectivos mercados está cada vez más cerca.

Puede entrar dinero por Bareiro

Olimpia de Paraguay hizo una última oferta a Fortaleza para hacerse del pase de Adam Bareiro, comprometiéndose a abonar 2.5 millones de dólares y ceder además la ficha de Paulo Rivero. Si esto se concreta, aunque las negociaciones de momento se juzgan difíciles, River podría recibir 1.25 millones por ser dueño del 50 por ciento del pase.

Los cinco juveniles marginados que buscan destino

Hay cinco futbolistas que venían desempeñándose en Reserva y llegaron a ser seguidos de cerca por Marcelo Gallardo que finalmente no serán tenidos en cuenta, por lo que deben buscar nuevo destino para ganar rodaje y experiencia en Primera División.

Se trata de Agustín de La Cuesta, Gonzalo Trindade, Lisandro Bajú, Agustín Wierna y Oswaldo Valencia, respecto a quienes en todos los casos la intención propia y del club es concretar salidas a préstamo, aunque de momento ninguno tiene destino asegurado.

