Por una jugosa venta, los millones que le dejaría Adam Bareiro a River pese a no rendir y ser criticado

A horas de que River inicie su participación en el Torneo Apertura, se produciría un impensado ingreso de dinero.

Por Julián Mazzara

Adam Bareiro, ex delantero de River.
© Getty ImagesAdam Bareiro, ex delantero de River.

River hizo un gran esfuerzo económico para incorporar a Adam Bareiro, quien no terminó rindiendo como se lo esperaban. El delantero paraguayo recibió muchas críticas por parte de los hinchas, sobre todo en las redes sociales, y terminó yéndose al exterior.

El tiempo pasó, y como aún conservan el cincuenta por ciento de la ficha del ex San Lorenzo que también pasó por Monterrey, están expectantes de lo que pueda ocurrir con su futuro, ya que no continuaría en Fortaleza y podría regresar a su tierra para defender la camiseta de Olimpia.

A lo largo de las últimas horas, el periodista Bruno Pont reveló que el Decano le realizó seis ofertas a los brasileños para quedarse con Bareiro. La última de ellas para adquirir la ficha del ex River en 2.500.000 de dólares, a la que sumarían el pase de Paulo Rivero. Pero el Leão do Pici rechazó la posible operación porque pretenden tres millones de la moneda estadounidense.

Cabe destacar que en Fortaleza mantiene un contrato que finaliza el 31 de diciembre de 2027, y como busca tener mayor continuidad de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el nacido en la ciudad de Asunción está deseoso de una nueva transferencia. Mientras tanto, el Millonario aguarda ante la posible transferencia que, de darse en las cifras que pretenden desde Olimpia, se asegurarían 1.5 millones.

Adam Bareiro durante su paso por River. (Getty Images)

Adam Bareiro durante su paso por River. (Getty Images)

Bareiro y un paso frustrado por River

A mediados de 2024, luego de varias semanas de negociación, River llegó a un acuerdo con San Lorenzo y se lo llevó por 4,5 millones de dólares. En aquel entonces, el entrenador del Millonario era Martín Demichelis, quien lo utilizó en la reanudación del fútbol, allá por julio del año pasado. Apenas un mes más tarde, Micho dejó Núñez y lo reemplazó Marcelo Gallardo, quien prácticamente no lo tuvo en cuenta.

De cara a comienzo de 2025, el delantero paraguayo se marchó a préstamo a Al Rayyan y seis meses más tarde volvió a River, aunque el Muñeco le dejó en claro que se busque club y así fue que aceptó la oferta de Fortaleza. En total, Bareiro jugó 16 partidos en el Millonario en los que no marcó goles ni dio asistencias.

Los números de Adam Bareiro en 2025

Teniendo en cuenta tanto su paso por Al-Rayyan SC como por Fortaleza, el delantero de 29 años disputó un total de 40 partidos, en los que convirtió 13 goles (6 en Qatar y 7 en Brasil), y aportó 7 asistencias. Además, recibió 8 tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad. 

