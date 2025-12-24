Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

River anunció una nueva obra para que el Monumental vuelva a tener más blanco y rojo

Más allá de dar valor a los símbolos históricos y la estética, las nuevas obras también están destinadas a la luminosidad, durabilidad y reducción de los costos de climatización y mantenimiento.

Por Juan Ignacio Portiglia

Seguí a Bolavip en Google!
River sigue renovando su estadio.
© Getty ImagesRiver sigue renovando su estadio.

Antes de despedir el año, con el plantel que conduce Marcelo Gallardo ya en plena pretemporada, River anunció la continuidad de las obras de remodelación y modernización del Estadio Monumental, ahora con la clara decisión de “reforzar la identidad rojiblanca” del inmueble.

Desde su web oficial, El Millonario comunicó que ya se avanzó con el primer tramo de colocación de las tiras de aluminio que conforman la bandera, como “símbolo que representa la identidad, la historia y los colores del club”. Esos trabajos continuarán con la construcción de una nueva fachada de vidrio “tipo curtain wall” que se complementará también con franjas de aluminio en rojo y blanco.

“La incorporación del revestimiento tipo piel de vidrio no sólo moderniza la estética del Estadio, sino que también aporta mayor luminosidad natural, eficiencia energética y una imagen contemporánea, alineada con los estándares arquitectónicos actuales”, se destacó desde el club.

Imagen de las obras que compartió la web oficial de River.

Imagen de las obras que compartió la web oficial de River.

También se explicó que las nuevas obras permitirán mejorar “la durabilidad y el aislamiento térmico, optimizando el confort interior y reduciendo los costos de climatización y mantenimiento“.

Finalizada la primera etapa, la nueva fachada contará con 191 metros cuadrados de superficie vidriada y 86 metros cuadrados de tiras de aluminio, lo que representa el 21 por ciento del total de los vidrios y el 14 por ciento del total del aluminio contemplado en el proyecto general.

Publicidad
Imagen de las obras que compartió la web oficial de River.

Imagen de las obras que compartió la web oficial de River.

Nuevo restaurante

Ya con el restaurante “Banda” en funcionamiento sobre la Centenario Media con una propuesta de cocina internacional que ofrece desde tragos de autor y desayunos hasta sushi; se está trabajando ahora en otro sobre la Belgrano media, más estilo bodegón, que llevará el nombre “1901”.

En síntesis

  • River avanza con obras de una nueva fachada de vidrio y aluminio en el estadio.
  • La primera etapa contará con 191 metros cuadrados de superficie vidriada.
  • Se construye un nuevo restaurante estilo bodegón llamado “1901” en la Belgrano media.
Publicidad
juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Manchester City le abre la puerta al Diablito Echeverri para jugar en River

jpasman
toti pasman

"La historia de Batistuta no se repetirá con Borja, pero Riquelme se lo tiene que llevar a Boca sí o sí"

Lee también
Loyola, a un paso de jugar en Santos con Neymar
Fútbol Argentino

Loyola, a un paso de jugar en Santos con Neymar

Los 5 mejores goles de River en 2025
River Plate

Los 5 mejores goles de River en 2025

FC Santa Claus, el club creado en honor a Papá Noel que es furor en Navidad
Fútbol Internacional

FC Santa Claus, el club creado en honor a Papá Noel que es furor en Navidad

Mercado de pases de River, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y noticias
River Plate

Mercado de pases de River, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y noticias

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo