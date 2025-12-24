River anunció una nueva obra para que el Monumental vuelva a tener más blanco y rojo

Antes de despedir el año, con el plantel que conduce Marcelo Gallardo ya en plena pretemporada, River anunció la continuidad de las obras de remodelación y modernización del Estadio Monumental, ahora con la clara decisión de “reforzar la identidad rojiblanca” del inmueble.

Desde su web oficial, El Millonario comunicó que ya se avanzó con el primer tramo de colocación de las tiras de aluminio que conforman la bandera, como “símbolo que representa la identidad, la historia y los colores del club”. Esos trabajos continuarán con la construcción de una nueva fachada de vidrio “tipo curtain wall” que se complementará también con franjas de aluminio en rojo y blanco.

“La incorporación del revestimiento tipo piel de vidrio no sólo moderniza la estética del Estadio, sino que también aporta mayor luminosidad natural, eficiencia energética y una imagen contemporánea, alineada con los estándares arquitectónicos actuales”, se destacó desde el club.

Imagen de las obras que compartió la web oficial de River.

También se explicó que las nuevas obras permitirán mejorar “la durabilidad y el aislamiento térmico, optimizando el confort interior y reduciendo los costos de climatización y mantenimiento“.

Finalizada la primera etapa, la nueva fachada contará con 191 metros cuadrados de superficie vidriada y 86 metros cuadrados de tiras de aluminio, lo que representa el 21 por ciento del total de los vidrios y el 14 por ciento del total del aluminio contemplado en el proyecto general.

Nuevo restaurante

Ya con el restaurante “Banda” en funcionamiento sobre la Centenario Media con una propuesta de cocina internacional que ofrece desde tragos de autor y desayunos hasta sushi; se está trabajando ahora en otro sobre la Belgrano media, más estilo bodegón, que llevará el nombre “1901”.

