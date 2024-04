Todo lo que el hincha de River tiene que saber este lunes 15 de abril de 2024, día en que se enfrentará a Instituto por la fecha 14 de la Zona A de la Copa de la Liga. El probable equipo, qué lesión tiene Miguel Ángel Borja, qué necesita para clasificar a cuartos y qué resultados se tienen que dar para que haya Superclásico en cuartos de final.

¿Cómo formaría River contra Instituto?

River visita a Instituto este lunes desde las 20 horas en Alta Córdoba. Martín Demichelis repetiría el mismo equipo que viene de ganarle a Nacional por la Copa Libertadores, con la salvedad de Miguel Ángel Borja, quien se perderá el partido por lesión. Los once de River serían: Franco Armani; Andrés Herrera, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Rodrigo Aliendro, Rodrigo Villagra, Nacho Fernández, Claudio Echeverri; Pablo Solari y Facundo Colidio.

Qué lesión tiene Miguel Ángel Borja

El colombiano no viajó a Córdoba para jugar contra Instituto por una sobrecarga muscular en su isquiotibial derecho. Todavía no se confirmó el grado de la lesión y no se definió si el atacante se realizará estudios o no. Tras el duelo ante la Gloria habrá más precisiones y, si River avanza a cuartos de final, puede que se haga los chequeos médicos para ver cómo está.

¿Qué resultados le sirven a River para clasificar a cuartos de final?

Si River gana: clasifica a cuartos de final

clasifica a cuartos de final Si River empata: clasifica a cuartos de final

clasifica a cuartos de final Si River pierde: queda eliminado si Vélez le gana a Independiente Rivadavia y si hay un ganador en el partido entre Independiente y Talleres

Los partidos que definen la Zona A

Instituto vs. River | lunes – 20 horas

| lunes – 20 horas Independiente vs. Talleres | lunes – 20 horas

| lunes – 20 horas Argentinos Juniors vs. Barracas Central | lunes – 20 horas

| lunes – 20 horas Independiente Rivadavia vs. Vélez | lunes – 20 horas

Los resultados que se tiene que dar para que haya Superclásico en cuartos de final

Opción 1

Zona A: Argentinos – Barracas empatan, River empata, Talleres – Independiente empatan y Vélez gana; River quedaría tercero.

Zona B: Boca gana, Estudiantes y Lanús empatan y Defensa no gana; Boca quedaría segundo.

Opción 2

Zona A: River gana y Argentinos gana; River quedaría segundo.

Zona B: Boca gana, Estudiantes o Lanús ganan y Defensa no gana; Boca quedaría tercero.

Opción 3

Zona A: River gana y Argentinos – Barracas empatan; River quedaría primero

Zona B: Boca gana, Estudiantes o Lanús ganan y Defensa gana; Boca quedaría cuarto.

Opción 4

Zona A: River gana y Argentinos – Barracas empatan; River quedaría primero

Zona B: Boca empata, Estudiantes gana, Racing no gana y Defensa gana; Boca quedaría cuarto.

Opción 5