River hoy: Gallardo podría irse, quiénes son los candidatos a DT y el drama de los lesionados

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este lunes 23 de febrero de 2026, con la continuidad de Marcelo Gallardo como DT del primer equipo como eje central. Qué decisión podría tomar el Muñeco, quiénes son los principales candidatos a reemplazarlo, el panorama de los lesionados y la indignación con Facundo Colidio.

¿Gallardo se va de River?

El presente de River es preocupante y Marcelo Gallardo lo sabe. El pasado domingo, el Millonario cayó ante Vélez en Liniers y sumó su tercera derrota al hilo en el Torneo Apertura. Ante este panorama, el Muñeco decidió no hablar en conferencia de prensa y puertas adentro analiza su futuro por primera vez desde que regresó al club a mediados de 2024.

Marcelo Gallardo.

Los candidatos a reemplazar a Gallardo en River

La situación es incómoda, pero en la dirigencia de River ya deben empezar a tener alternativas. Si Marcelo Gallardo opta por renunciar en estas horas, el próximo jueves ante Banfield dirigiría Marcelo Escudero -DT de la Reserva- pero el club deberá contratar a un entrenador y hay algunas opciones lógicas para suceder al entrenador más ganador de la historia del club de Núñez.

Entre los principales candidatos aparecen nombres vinculados a River. Uno de ellos es Ramón Díaz, que está sin trabajo tras su paso por Inter de Porto Alegre. Por otro lado, también aparecen en la radar dos entrenadores que están en actividad ahora: Hernán Crespo -que dirige Sao Paulo- y Eduardo Coudet, que trabaja en Deportivo Alavés.

Eduardo Coudet.

Los lesionados vs. Vélez, ¿llegan al partido contra Banfield?

Ante Vélez se retiraron lesionados Franco Armani, Kendry Páez y Juanfer Quintero. Todo indica que ninguno de los tres llegaría al duelo del próximo jueves frente a Banfield en el Estadio Monumental. El encuentro será a partir de las 19.30 horas y será vital para el Millonario, que acumula tres caídas al hilo.

JUANFER QUINTERO

El inicio del encuentro entre River y Vélez en Liniers lo tuvo a Juanfer Quintero sumamente errático. De hecho, luego de una pérdida suya fue que se armó la jugada para el golazo de Manuel Lanzini. El colombiano duró menos de media hora en cancha ya que se retiró por una molestia en el isquiotibial derecho. Será sometido a estudios, pero difícilmente llegue al partido del próximo jueves frente a Banfield en el Monumental.

KENDRY PÁEZ

River se fue al entretiempo 1 a 0 abajo ante Vélez y Marcelo Gallardo consideró que Kendry Páez en lugar de Tomás Galván podía cambiarle la cara al equipo. El ecuatoriano entró bien, tuvo sus oportunidades, pero a los pocos minutos de estar en cancha saltó a cabecear, cayó mal, los médicos ingresaron a atenderlo y pocos minutos después tuvo que pedir el cambio. Kendry sufrió un esguince acromioclavicular izquierdo y se hará estudios. Podría estar varias semanas fuera si el esguince es severo.

Knedry Páez.

FRANCO ARMANI

La situación de Franco Armani es preocupante. El Pulpo inició el año trabajando a la par de sus compañeros en la pretemporada, pero un desgarro le impidió hacerla con normalidad. Cuando estaba por recibir el alta médica, el arquero sufrió una molestia en su talón, lo que hizo que se pierda algunos partidos más. Ante Vélez inició como titular, pero no salió a jugar el segundo tiempo y eso se debió a una inflamación tendón del talón derecho. Se hará estudios en caso de seguir con dolor.

Un hincha le contó todos los errores a Colidio

Quien tuvo una tarde para el olvido en Liniers fue Facundo Colidio, que sigue acumulando pésimas actuaciones con la camiseta de River. El ex delantero de Tigre jugó los 90 minutos ya que Gallardo tuvo que hacer varios cambios obligados por lesión, sino lo lógico hubiese sido que sea reemplazado, especialmente en la segunda mitad, donde el equipo mostró una mejoría y el único que desentonaba era él.

Un usuario de X -@RG5Ly- anotó cada una de las intervenciones de Facundo Colidio en el primer tiempo del encuentro entre River y Vélez. Fueron once las veces que el ex futbolista de Tigre tocó la pelota, según este registro, y todas ellas fueron errores. Hubo malos controles, pifias al arco y pérdidas de pelota, pero más allá de eso, lo que realmente desespera de Colidio es su actitud.

@RG5Ly anotó todas las intervenciones de Colidio en el primer tiempo.

