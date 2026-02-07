La decisión de Gallardo con Kendry Páez pese a dejarlo afuera de los convocados en River vs. Tigre

River recibirá a Tigre este sábado desde las 20.00 en el Estadio Monumental por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga. Ambos equipos comparten actualmente la segunda posición de la Zona B con 7 puntos, por lo que El Millonario buscará una victoria que le permita despegarse de su rival de turno y meterle presión a Independiente Rivadavia de Mendoza, que lidera con 9 unidades.

Marcelo Gallardo dio a conocer ayer la lista de futbolistas convocados para hacer frente al Matador, en la que destacan las ausencias de Sebastián Driussi por lesión y de Franco Armani, quien continúa recuperándose de su lesión sin necesidad de apresurarse por los buenos rendimientos que viene acumulando Santiago Beltrán como su sustituto.

Otra ausencia que ya estaba prevista es la de Kendry Páez, el cuarto y último refuerzo que cerró River para este año. Según había adelantado el miércoles el periodista Gustavo Yarroch, El Muñeco quiso que el ecuatoriano realice un reconocimiento de diez días antes de hacer su estreno.

Pese a ello, en las últimas horas se conoció que Gallardo tomó la decisión de hacer concentrar al futbolista de 18 años junto con los futbolistas convocados para enfrentar a Tigre, con el objetivo de hacerlo parte y de que afiance su relación con el plantel.

Se espera que el debut de Kendry Páez sea por Copa Argentina ante Ciudad de Bolivar.

Así las cosas, Kendry Páez pasó la noche de viernes junto con los jugadores que serán elegibles para ver acción ante El Matador y este sábado presenciará el primer partido de su nuevo equipo desde el Estadio Monumental, probablemente acompañado por otros futbolistas que no formaron parte de la convocatoria.

¿Cuándo podrá hacer su debut en River Kendry Páez?

En atención a los diez días de reacondicionamiento que Marcelo Gallardo acordó con el jugador, su presentación oficial con la camiseta del Millonario tampoco sería en el duelo del próximo jueves como visitante de Argentinos Juniors, por la quinta fecha del Torneo Apertura, sino en el estreno por Copa Argentina ante Ciudad de Bolivar, programado para el martes 17 de febrero.

El ecuatoriano utilizará en River el dorsal número 19 que dejó vacante Sebastián Driussi al elegir comenzar a utilizar el número 9. Páez ya lo había utilizado en la Selección de Ecuador Sub 20 y también con Racing de Estrasburgo, su último club antes de arribar al fútbol argentino.

