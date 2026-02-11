Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

Con Kendry Páez y una joven promesa, los convocados de River para visitar a Argentinos

El Muñeco definió la nómina para el encuentro de este jueves en el Estadio Diego Armando Maradona.

Por Joaquín Alis

Seguí a Bolavip en Google!
Con Kendry Páez y una joven promesa, los convocados de River para visitar a Argentinos
© RiverCon Kendry Páez y una joven promesa, los convocados de River para visitar a Argentinos

River tiene todo listo para enfrentar a Argentinos Juniors en La Paternal. Marcelo Gallardo definió la lista de convocados para la visita al Estadio Diego Armando Maradona, programada para el viernes a las 21.15, con modificaciones respecto a la de la última derrota ante Tigre.

La primera novedad es la presencia de Joaquín Freitas, delantero de 19 años que vuelve a Primera División tras su debut en 2025. En el medio de la sequía goleadora de Facundo Colidio y Maximiliano Salas, el Muñeco sumó al juvenil como alternativa ofensiva.

Por otro lado, también se destaca la primera convocatoria de Kendry Páez. El volante ecuatoriano sigue con la puesta a punto desde lo físico e irá por primera vez al banco de suplentes, a la espera de hacer su debut y sumar sus primeros minutos con el Millonario.

Por supuesto, la ausencia más importante de la convocatoria es la de Fausto Vera. El volante no podrá enfrentar a su ex equipo debido a que fue expulsado ante el Matador. Es por eso que el jugador deberá cumplir la fecha de suspensión y perderse la acción en La Paternal.

Por otra parte, quien continúa afuera de la convocatoria es Franco Armani. El campeón del mundo todavía no recibió el alta médica, por lo que en el arco se mantendrá Santiago Beltrán, mientras que el suplente nuevamente será Ezequiel Centurión.

La lista de convocados de River

  • Arqueros: Santiago Beltrán y Ezequiel Centurión.
  • Defensores: Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Fabricio Bustos, Matías Viña, Lautaro Rivero, Lucas Martínez Quarta, Juan Portillo y Paulo Díaz.
  • Mediocampistas: Aníbal Moreno, Giuliano Galoppo, Matías Galarza Fonda, Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero, Kendry Páez, Tomás Galván y Santiago Lencina.
  • Delanteros: Facundo Colidio, Maximiliano Salas, Ian Subiabre, Agustín Ruberto y Joaquín Freitas.
Publicidad
La decisión que tomó River con Matías Galarza Fonda ante la oferta que llegó desde la MLS

ver también

La decisión que tomó River con Matías Galarza Fonda ante la oferta que llegó desde la MLS

Los convocados de River ante Argentinos Juniors.

El probable 11 de River

Con un cambio obligado y otro táctico, River podría formar con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas.

DATOS CLAVE

  • Marcelo Gallardo convocó al juvenil Joaquín Freitas para enfrentar a Argentinos Juniors el viernes.
  • El volante Fausto Vera quedó fuera de la lista tras ser expulsado ante Tigre.
  • Franco Armani continúa ausente por falta de alta médica.
Publicidad
El inesperado refuerzo que suma River en medio de la crisis: lesionado y con un futuro incierto

ver también

El inesperado refuerzo que suma River en medio de la crisis: lesionado y con un futuro incierto

No se vio en TV: el único jugador de River que pidió disculpas tras el papelón ante Tigre

ver también

No se vio en TV: el único jugador de River que pidió disculpas tras el papelón ante Tigre

joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Boca, con el interinato de Úbeda, no juega a nada y está tirando el semestre a la basura

ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
Ruggeri expresó su preocupación por el presente de Gallardo en River: “Pensé que renunciaba”
River Plate

Ruggeri expresó su preocupación por el presente de Gallardo en River: “Pensé que renunciaba”

River hoy: Gallardo define equipo para visitar a Argentinos, una joya se va a Flamengo y la lista de convocados
River Plate

River hoy: Gallardo define equipo para visitar a Argentinos, una joya se va a Flamengo y la lista de convocados

Gallardo prepara cambios: la probable formación de River vs. Argentinos Juniors
River Plate

Gallardo prepara cambios: la probable formación de River vs. Argentinos Juniors

Gregory van der Wiel comparó al fútbol con una cárcel: "Viví en ella durante 15 años"
Fútbol Internacional

Gregory van der Wiel comparó al fútbol con una cárcel: "Viví en ella durante 15 años"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo