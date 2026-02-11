Con Kendry Páez y una joven promesa, los convocados de River para visitar a Argentinos

River tiene todo listo para enfrentar a Argentinos Juniors en La Paternal. Marcelo Gallardo definió la lista de convocados para la visita al Estadio Diego Armando Maradona, programada para el viernes a las 21.15, con modificaciones respecto a la de la última derrota ante Tigre.

La primera novedad es la presencia de Joaquín Freitas, delantero de 19 años que vuelve a Primera División tras su debut en 2025. En el medio de la sequía goleadora de Facundo Colidio y Maximiliano Salas, el Muñeco sumó al juvenil como alternativa ofensiva.

Por otro lado, también se destaca la primera convocatoria de Kendry Páez. El volante ecuatoriano sigue con la puesta a punto desde lo físico e irá por primera vez al banco de suplentes, a la espera de hacer su debut y sumar sus primeros minutos con el Millonario.

Por supuesto, la ausencia más importante de la convocatoria es la de Fausto Vera. El volante no podrá enfrentar a su ex equipo debido a que fue expulsado ante el Matador. Es por eso que el jugador deberá cumplir la fecha de suspensión y perderse la acción en La Paternal.

Por otra parte, quien continúa afuera de la convocatoria es Franco Armani. El campeón del mundo todavía no recibió el alta médica, por lo que en el arco se mantendrá Santiago Beltrán, mientras que el suplente nuevamente será Ezequiel Centurión.

La lista de convocados de River

Arqueros : Santiago Beltrán y Ezequiel Centurión.

: Santiago Beltrán y Ezequiel Centurión. Defensores : Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Fabricio Bustos, Matías Viña, Lautaro Rivero, Lucas Martínez Quarta, Juan Portillo y Paulo Díaz.

: Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Fabricio Bustos, Matías Viña, Lautaro Rivero, Lucas Martínez Quarta, Juan Portillo y Paulo Díaz. Mediocampistas : Aníbal Moreno, Giuliano Galoppo, Matías Galarza Fonda, Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero, Kendry Páez, Tomás Galván y Santiago Lencina.

: Aníbal Moreno, Giuliano Galoppo, Matías Galarza Fonda, Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero, Kendry Páez, Tomás Galván y Santiago Lencina. Delanteros: Facundo Colidio, Maximiliano Salas, Ian Subiabre, Agustín Ruberto y Joaquín Freitas.

El probable 11 de River

Con un cambio obligado y otro táctico, River podría formar con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas.

