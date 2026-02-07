Fue DT de Kendry Páez y habló de los actos de indisciplina de los que lo acusaron en Francia: “Las exigencias con él han sido muy fuertes”

Kendry Páez, mediocampista ofensivo de 18 años que se convirtió en el cuarto refuerzo de River para 2026, no haría su estreno oficial hasta el próximo martes 17 de febrero, fecha en la que se programó el debut en Copa Argentina ante Ciudad de Bolívar, producto de la decisión de Marcelo Gallardo de que pueda hacer un reacondicionamiento de diez días antes de incluirlo.

La determinación del Muñeco tiene que ver con la pérdida de continuidad que el jugador había sufrido en Racing de Estrasburgo, lo que pese a llegar a Argentina con la temporada europea en pleno desarrollo le había quitado ritmo de competencia. Más allá de eso, el cuerpo técnico trabaja de lleno en su integración al plantel, lo que motivó que concentrara este viernes junto a los convocados para enfrentar hoy a Tigre.

Sin haber podido ganarse el lugar que esperaba en el fútbol europeo, Páez dejó Francia con acusaciones de indisciplina de parte de la prensa. El diario L’Equipe, por ejemplo, fue lapidario al titular el artículo sobre su partida: “Salidas nocturnas, falta de profesionalismo y mala supervisión: crónica de un fracaso anunciado”.

Mientras el ecuatoriano espera poder hacer su estreno en River y recuperar la confianza, además de garantizar un lugar en la convocatoria final de Ecuador para el Mundial de 2026, quien salió en su defensa fue Diego Martínez, director técnico ecuatoriano que lo dirigió en los seleccionados juveniles.

“Las exigencias con él han sido muy fuertes, desproporcionadas, sobre todo por ser un jugador en su proceso de formación. Recayó sobre él mucha presión, tanto en Selección como en su club. Es parte de lo que estamos viviendo como sociedad, como fútbol. Seguramente fue difícil para él. Conozco su entorno, a su madre. Se qué están dando un paso muy importante desde la reflexión y la madurez, porque jugar en River exige muchísimo“, dijo en diálogo con DSports Radio.

Sobre aquellos actos que lo perjudicaron en el pasado y el riesgo de que puedan repetirse en un club de tanta exposición como El Millonario, Martínez explicó: “Estoy seguro que Kendry va creciendo, va madurando y reconociendo qué cosas son positivas y cuáles no para su crecimiento. A mí me ilusiona mucho su llegada a River, porque exige muchísimo más que muchos clubes de Europa. Esa exigencia del fútbol argentino, de cómo se vive, será un gran paso para su maduración deportiva y personal”.

La protección de River a Kendry Páez

Después que tomaran notoriedad las noticias que apuntaban a la indisciplina de Kendry Páez en su paso por Racing de Estrasburgo, en River se trabajó mucho para bajar el perfil del jugador, prácticamente blindarlo, incluso cuando su consecuencia inmediata fuese retrasar su estreno.

Diego Martínez también destacó ese trato y la figura de Marcelo Gallardo como cabeza de grupo: “Creo que es alguien que va a ser clave, por su capacidad como entrenador pero sobre todo por su capacidad humana para poder arropar a Kendry. Será un actor fundamental para que pueda desarrollarse y asentarse bien. Están llevándolo de la manera adecuada, pero también estoy seguro que Kendry tiene personalidad y no se achica ante los grandes escenarios”, dijo.

Data clave