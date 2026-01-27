River hoy: la estrategia para sumar un refuerzo más y el XI vs. Gimnasia

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este martes 27 de enero de 2026, a un día de enfrentar a Gimnasia y Esgrima La Plata por la segunda fecha del Torneo Apertura. El once que piensa poner Marcelo Gallardo, el homenaje a Nacho Fernández la estrategia para poder incorporar una vez que cierre el libro de pases y la nueva capacidad del Estadio Monumental.

La formación de River vs. Gimnasia

Si bien resta la confirmación de Marcelo Gallardo, el once para recibir al Lobo el próximo miércoles a partir de las 20 horas en el Monumental sería: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Juanfer Quintero; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.

Aníbal Moreno. (Foto: Prensa River).

El homenaje a Nacho Fernández

Ignacio Martín Fernández regresará al Estadio Monumental luego de haberse marchado en el último mercado de pases. Nacho no renovó su contrato con River y decidió regresar a Gimnasia, el club que lo vio nacer y en el que es muy querido.

Ante esta situación, la dirigencia de River prepara un homenaje para Nacho Fernández. En la previa del partido, el Cerebro recibirá una placa y también una camiseta del club con su clásico número 26. La intención del club es agradecerle por todos los años en los que se brindó por la institución, en la que dejó huella imborrable.

Nacho Fernández ganó 10 títulos en River. (Foto: Getty).

La estrategia para incorporar una vez cerrado el mercado en Argentina

Este martes 27 de enero, a las 17 horas, cierra el libro de pases en Argentina, pero los clubes que vendan o cedan a préstamo al extranjero después de ese periodo podrán contratar para reemplazar ese cupo hasta el 10 de marzo. En las próximas horas, Lisandro Bajú -lateral de la Reserva con alguna convocatoria a Primera- e irá cedido a Montevideo Wanderers de Uruguay y eso le permitirá al Millonario poder seguir en el mercado. Según pudo saber Bolavip, en Núñez todavía buscan un atacante.

La nueva capacidad del Monumental

En una entrevista exclusiva con El País, Stefano Di Carlo se refirió a esta situación que involucra al recinto. “Con la ampliación, el estadio tendrá capacidad para 101 mil personas“, sentenció Di Carlo en primera instancia. “Será uno de los tres más importantes del mundo y una de las sedes de la Copa del Mundo de 2030“, añadió inmediatamente como información extra.

Las obras en el Monumental comenzarían en el mes de abril. (Foto: Getty).

DATOS CLAVE