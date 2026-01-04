River podría involucrar a tres futbolistas en las negociaciones por Sebastián Villa

Hace apenas unos días era inimaginable asociar el nombre de Sebastián Villa a River. Su pasado en Boca y sus conflictos judiciales en las acusaciones de violencia de género eran trabas importantes, pero de a poco se fue instalando el tema y uno de los encargados de hacerlo fue su representante: Rodrigo Riep, que también es el de Juanfer Quintero.

Juanfer compartió una historia en su cuenta de Instagram en la que estaba junto a Sebastián Villa y agregó un mensaje donde indicaba que pronto se verían. Allí comenzaron las sospechas, que finalmente resultaron ser ciertas. Bolavip pudo confirmar que Marcelo Gallardo está interesado en el delantero colombiano, a quien considera uno de los mejores jugadores del fútbol argentino.

Villa quiere jugar en River

Luego de un gran 2025 en Independiente Rivadavia, Sebastián Villa hizo público su deseo de salir de la Lepra, pero los mendocinos esperan recibir una cifra cercana a los 12 millones de dólares, la cual River no está dispuesto a desembolsar prácticamente por ningún jugador.

Ante este panorama, Bolavip pudo saber que Sebastián Villa presiona para que Independiente Rivadavia baje las aspiraciones económicas ya que tiene el deseo de jugar en River. Además, el representante también así lo desea y está al tanto que Marcelo Gallardo está de acuerdo con su llegada.

Por tal motivo, se busca negociar con dinero, el pase de Ezequiel Centurión -que recientemente regresó de Independiente Rivadavia y trabaja en San Martín de los Andes en la pretemporada con River- y también la cesión a préstamo de dos jugadores, de los cuales se desconocen los nombres, pero serían juveniles.

Villa ante River en 2025. (Foto: Getty).

¿Cuál es la traba para que comiencen las negociaciones formales?

Stefano Di Carlo asumió como presidente de River hace apenas unas semanas y sabe muy bien que negociar por Sebastián Villa -con resultado positivo o negativo- genera un costo político importante. Muchos hinchas del Millonario no están de acuerdo con esta situación y lo hicieron saber en las redes sociales, por lo que esta es la razón por la que todavía no comenzaron las gestiones por el colombiano.

