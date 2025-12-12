Es tendencia:
A piedrazos y escoltado por la policía, en la Liga de Casilda quisieron linchar a Andrés Merlos

El colegiado fue muy cuestionado por los presentes debido a lo que fue su actuación, y se produjeron hechos de violencia.

Por Julián Mazzara

Los efectivos policiales evitaron que los hinchas lincharan a Andrés Merlos.
El fútbol argentino fue protagonista de un nuevo hecho de violencia. En el cierre de la Liga Casildense, el árbitro Andrés Merlos fue el gran protagonista de la jornada al sufrir una situación muy difícil de afrontar tras expulsar a dos futbolistas por lado.

Tras quedarse sin designaciones en la Liga Profesional, el colegiado fue el juez que impartió justicia en el triunfo por 2-1 de Belgrano de Arequito sobre Unión Deportiva Los Molinos. Pero no todo quedó allí, ya que debió ser escoltado por los efectivos policiales, dado que los hinchas presentes estuvieron a punto de lincharlo.

El mendocino oriundo de San Rafael quedó en medio de los disturbios que se originaron luego de la celebración de Belgrano de Arequito, que era el visitante. Parte de su público irrumpió en el campo de juego, se cruzó con los futbolistas derrotados y allí se desató la violencia: la policía reprimió con balas de goma, bastonazos y gases para separar a los grupos.

En medio de los incidentes que se dieron en el Estadio Pablo Luna, los efectivos realizaron un cordón de más de 30 policías para escoltar a Merlos, que fue insultado por gran parte del público presente. Y para evitar la lluvia de piedras que caía desde las tribunas, los uniformados debieron utilizar sus escudos.

En total, hubo un saldo de cinco policías heridos, además de que varios patrulleros fueron dañados, como así también se produjeron varios destrozos en el predio del conjunto santafesino.

El último partido que tuvo Merlos en la Liga Profesional fue el triunfo, por penales, de Racing sobre Tigre, que catapultó a los de Gustavo Costas a las semifinales del Torneo Clausura. En aquel cotejo, expulsó a Ramón Arias, Gastón Martirena y Santiago Sosa, además de que fue repudiado por el público presente.

DATOS CLAVES

  • Andrés Merlos debió ser escoltado por 30 policías tras intento de linchamiento de hinchas.
  • Belgrano de Arequito venció 2-1 a Unión Deportiva Los Molinos con cuatro expulsados.
  • Incidentes dejaron cinco policías heridos y destrozos en el Estadio Pablo Luna.
