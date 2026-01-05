Sin minutos en River y en medio de la lesión de Franco Armani, Jeremías Ledesma acordó su llegada a otro club del fútbol argentino

El mercado de pases de River está a punto de concretar una salida de peso en un puesto sensible. Tras un ciclo donde no logró obtener los minutos deseados, el paso de Jeremías Ledesma en el Millonario parece tener las horas contadas. El arquero, que llegó a mediados de 2024 desde el Cádiz, tiene todo acordado para regresar a Rosario Central, el club que lo vio nacer.

Si bien el interés del conjunto rosarino era un secreto a voces, según pudo saber Bolavip, las negociaciones avanzaron considerablemente en las últimas horas y el acuerdo es inminente. Los clubes se encuentran puliendo detalles de lo que será un préstamo por un año, pero que incluirá una cláusula de obligación de compra por cumplimiento de objetivos, un mecanismo que le asegurara a River se una vía potencial para recuperar la inversión de 2.6 millones de euros realizada en su momento.

A pesar del hueco que deja el arquero de 32 años, desde River tienen en claro que no saldrán al mercado a buscar otro arquero. La confianza está depositada plenamente en Ezequiel Centurión, quien regresó de su préstamo desde Independiente Rivadavia y será el encargado de acompañar a Franco Armani bajo los tres palos durante la temporada, asumiendo el rol de alternativa principal.

Ezequiel Centurión, el encargado de ocupar el puesto de Jeremías Ledesma (Prensa Independiente Rivadavia).

El curioso momento del arco de River: dos lesionados y una salida inminente

De todas formas, no deja de resultar paradójico que la partida de Ledesma ocurra en un momento sumamente delicado con la enfermería. Es que Armani sufrió un desgarro en el gemelo derecho durante la pretemporada y tendrá, al menos, tres semanas de recuperación, dejando en duda su presencia para el debut del Torneo Apertura ante Barracas Central. Y Centurión sigue la misma línea, ya que se encuentra transitando la etapa final de recuperación de una fractura en la muñeca izquierda (sufrida en la final de la Copa Argentina pasada).

Como si fuera poco, Marcelo Gallardo también tendrá que seguir de cerca el panorama extrafutbolístico de Centurión, quien es pretendido por Independiente Rivadavia para que regrese al club. “Queremos que vuelva, se ganó el cariño de la gente“, manifestó públicamente su presidente, Daniel Vila, en TyC Sports. Sin embargo, las dificultades para que se concrete ese pase son altas debido al caso Ledesma y la firme decisión millonaria de no enfocar el mercado de pases en traer un nuevo guardameta.

