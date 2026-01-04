Tras la llegada de Borja a Cruz Azul, River preguntó por otro colombiano del club mexicano

El mercado de pases entre River y Cruz Azul parece tener una línea directa abierta. Apenas días después de que se confirmara la llegada de Miguel Borja al equipo mexicano en condición de libre -donde ya se encuentra entrenando con sus nuevos compañeros—, desde las oficinas del Monumental se habrían contactado con la directiva de la Máquina, esta vez con la intención de llevarse un jugador para Núñez.

Según informó el periodista Sebastián Srur, River realizó un llamado para tantear la cotización de Willer Ditta, el zaguero colombiano que se destaca en la Liga MX. Si bien el contacto no se dio en las últimas horas, sino que ocurrió hace un tiempo, la consulta sirve para graficar el perfil de defensor que buscaría Marcelo Gallardo: un marcador central fuerte y que se destaque por su presencia física.

El interés por Ditta no es casualidad, sino que posiblemente responde a la búsqueda de nombres con características casi idénticas a las del Plan A, Jhohan Romaña Vale recordar que River se encuentra en plena negociación con San Lorenzo por el defensor azulgrana, por quien estarían lejos de llegar a un acuerdo por las pretensiones que tienen desde Boedo.

Willer Ditta, otro de los nombres que River tiene en carpeta para reforzar la defensa (Getty Images).

El panorama de Ditta

Ante la dificultad de la operación, Ditta sería otra opción en la que posó el ojo Gallardo. Con experiencia en el fútbol argentino gracias a un paso por Newell’s, el defensor es titular indiscutido en Cruz Azul: tiene 27 años, lleva más de 100 partidos disputados en el club y tiene contrato vigente hasta mediados de 2028.

En caso de desear avanzar, la tarea de sacar a Ditta de México no sería sencilla para River, como tampoco económica. Para tener una referencia de mercado, el sitio especializado Transfermarkt valora el pase del jugador en 6.5 millones de dólares, una cifra aún mayor a las pretensiones que San Lorenzo tiene por Romaña. Lo cierto es que Con Aníbal Moreno, Fausto Vera y Matías Viña ya abrochados, todos los cañones de la dirigencia millonaria apuntan a la dupla central.

