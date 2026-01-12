Es tendencia:
Tras coquetear con Boca, la decisión que tomó Miguel Borja en pleno partido de River vs. Millonarios

El Colibrí está hace varios días en México a la espera de poder ser anunciado oficialmente como refuerzo de Cruz Azul.

Por Lautaro Toschi

Miguel Ángel Borja
© @miguelaborja23Miguel Ángel Borja

Claro está que a Miguel Ángel Borja no le gusta pasar desapercibido. A comienzos de diciembre, Marcelo Gallardo le comunicó que no lo tendría en cuenta para 2026, por lo que River no le ofrecería renovar su contrato, el cual tenía como fecha de finalización el 31 de diciembre de 2025.

En ese contexto, el Colibrí se fue a Tierralta, su pueblo en Colombia. Si bien había sido licenciado en River, por contrato todavía seguía siendo jugador del club cuando en ESPN le preguntaron si jugaría en Boca Juniors. Borja sonrió y utilizó a su hermano para dar una respuesta que enojó en Núñez ya que dio a entender que sí iría al eterno rival. Finalmente, eso no se dio, pero Bolavip pudo averiguar que, desde su entorno, hicieron todo lo posible porque se haga.

Borja y una curiosa historia en el primer amistoso de River

El pasado domingo, River enfrentó a Millonarios en Montevideo por el primer amistoso de 2026. Miguel Ángel Borja, que todavía tiene como foto de perfil en Instagram una suya con la camiseta del Millonario, utilizó su cuenta para compartir una historia en la que estaba viendo el partido, lo acompañó con el emoji de una gallina y otros con los colores del club.

¿Por qué Borja todavía no fue presentado en Cruz Azul?

Miguel Borja llegó a México hace ya varios días y se entrena en la capital de dicho país, pero todavía no puede hacerlo como jugador de Cruz Azul y eso se debe a dos motivos: el primero es que La Máquina Cementera no tiene cupo extranjero disponible, aunque eso se resolvería en los próximos días ya que podrían emigrar Camilo Cándido o Mateusz Bogusz.

Por otro lado, todavía debe resolver algunas cuestiones vinculadas a la visa de trabajo, lo cual se está tramitando y se espera un desenlace positivo en los próximos días. Mientras tanto, el colombiano está en México y se entrena físicamente para no perder forma y ponerse a disposición del entrenador lo antes posible.

DATOS CLAVE

  • El contrato de Miguel Ángel Borja con River Plate finalizó el 31 de diciembre de 2025.
  • El técnico Marcelo Gallardo comunicó a Borja que no sería tenido en cuenta para 2026.
  • Borja publicó una historia de Instagram apoyando a River en el amistoso ante Millonarios.
Lautaro Toschi

