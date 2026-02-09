Los dos jugadores cuestionados por los hinchas de River que podrían reemplazar a Fausto Vera contra Argentinos Juniors

Luego del duro cachetazo recibido ante Tigre en la goleada 4 a 1 en el Más Monumental, River busca dar vuelta la página y ya volvió a los entrenamientos pensando en el duelo en condición de visitante contra Argentinos Juniors por la quinta fecha del Grupo B del Torneo Apertura.

Para este encuentro, el entrenador del Millonario, Marcelo Gallardo, piensa en realizar por lo menos tres cambios. Uno de ellos es obligado debido a que no podrá contar con Fausto Vera, quien fue expulsado en el segundo tiempo luego de un planchazo ante Elías Cabrera.

Es por eso que pensando en el reemplazante de Vera hay dos futbolistas que pelean por ese puesto, con la particularidad de que ambos están en el foco de las críticas de los hinchas por su bajo rendimiento, tales como lo son Giuliano Galoppo y el colombiano Kevin Castaño.

Entre Galoppo y Castaño saldrá el tercer volante para visitar al Bicho de La Paternal y así completar la mitad de la cancha que también estará compuesta por Aníbal Moreno acompañado de Tomás Galván. En las tres prácticas de la semana el entrenador definirá quién ingresará como titular.

Quien corre con un poco de ventaja es Galoppo, ya que sumó minutos en las cuatro presentaciones de River en el Torneo Apertura, y tanto en los amistosos de pretemporada como en el certamen local reemplazó a Vera para jugar como acompañante de Moreno.

Castaño, por su parte, solamente vio minutos en uno de los partidos de pretemporada y en el Apertura solamente ingresó contra Tigre. Es por eso que el colombiano correría un poco de atrás en la consideración como para meterse de titular en lugar del expulsado Fausto Vera.

Por otro lado, los otros dos cambios se darían en la zona defensiva. El primero sería el regreso de Franco Armani a la titularidad en lugar del juvenil Santiago Beltrán, mientras que Marcos Acuña volvería al lateral izquierdo en reemplazo del uruguayo Matías Viña.

La posible formación de River para enfrentar a Argentinos Juniors

El Millonario saldría a la cancha con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo o Kevin Castaño, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas.

