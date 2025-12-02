River hoy: gestiones por Vera, el guiño de Prestianni y los 20 millones para gastar

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este martes 2 de diciembre de 2025, con el plantel de vacaciones y los dirigentes, junto a Marcelo Gallardo, trabajando en la conformación del plantel que se viene. Hubo un primer contacto por Fausto Vera, el guiño de Prestianni, cómo es la situación de Aníbal Moreno en Palmeiras, el valor de mercado de los jugadores que interesan y el presupuesto a gastar.

River va por Fausto Vera

Marcelo Gallardo le informó a los dirigentes que los puestos a reforzar en principio son: lateral izquierdo, volante central, volante creativo y delantero de área. En las últimas horas, Bolavip pudo saber que Mariano Barnao -mano derecha del Muñeco- levantó el teléfono y consultó cómo es la situación de Fausto Vera, mediocampista central que se encuentra en Atlético Mineiro.

La intención de River es contratarlo a préstamo, pero existe la posibilidad que sea un caso similar al de Giuliano Galoppo, que arribó a comienzos de 2025 en esa condición, pero con obligación de compra en caso de cumplir algunos objetivos. La idea en Núñez es negociar para que llegue de esa manera y no tener que desembolsar todo el dinero junto.

El guiño de Prestianni a River

El ex Vélez publicó en su cuenta de Instagram una foto con Nicolás Otamendi, compañero suyo en Benfica. Enseguida, el posteo se llenó de comentarios haciendo referencia a su posible arribo al Estadio Monumental. Entre ellos, uno que decía ”vos vas a venir a River”, a lo que Gianluca Prestianni reaccionó con un like.

Aníbal Moreno, con problemas en Palmeiras

Acorde a lo informado por Bolavip Brasil, el vestuario del Verdao está roto, y se mencionan dos nombres como responsables de gran parte de la división: el argentino Aníbal Moreno y Andreas Pereira, quien llegó al club en el último mercado de pases desde la Premier League.

Publicidad

Publicidad

Siguiendo con la información, la fuente citada agregó que fuentes internas de la SEP informaron que Moreno se ha visto frecuentemente involucrado en episodios de irritación durante los entrenamientos, incluso abandonando actividades tras discusiones con sus compañeros.

Como consecuencia de esto, la dirigencia de Palmeiras podría tomar cartas en el asunto y declarar transferible al mediocampista central argentino de 26 años. En este contexto, River estará atento ya que en más de una oportunidad lo tuvo en carpeta y preguntó condiciones para ficharlo.

20 millones de presupuesto: cuánto valen los jugadores que interesan

el elenco de Núñez contará con un presupuesto de 20 millones de dólares, por lo que en algunas posibilidades no negociarán por comprar un porcentaje de la ficha, sino que buscará un préstamo con opción de compra, tal como pasó con Giuliano Galoppo.

Publicidad

Publicidad

Pasando por el lateral izquierdo, son dos los nombres que tiene Gallardo en carpeta. El primero de ellos es Mateo Del Blanco, futbolista de Unión de Santa Fe. Según los datos de Transfermarkt, tiene un valor de 3,5 millones de dólares. El segundo, es Román Vega, quien se desempeña en Zenit y su pase vale 6 millones de la misma moneda acorde al sitio especializado. Cabe destacar que en caso de avanzar por uno, el otro quedará relegado.

En cuanto al mediocampista central, son dos también los nombres que están en el radar de River. Fausto Vera, por quien ya iniciaron las primeras negociaciones, tiene un valor de 5 millones de dólares. Por él, el elenco de Núñez buscará un préstamo con obligación de compra.

Fausto Vera. (Foto: Getty).

Publicidad

Publicidad

Aníbal Moreno es el otro que tiene River en carpeta. En conflicto con Palmeiras tras la derrota en la final de la Libertadores, el volante ex Racing podría salir en este mercado de pases, y según Transfermarkt, el costo de su pase es de 11 millones de dólares.

En la delantera también se maneja una sola variante por el momento: Luciano Gondou. El futbolista del Zenit de San Petersburgo no tiene rodaje en su club, por lo que River tiene intenciones de buscar un préstamo con opción de compra, ya que según Transfermarkt, su pase tiene un costo de 10 millones de dólares.