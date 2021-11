Cuando parecía que lo único que importaba de la lista de la Selección Argentina era la presencia de Messi, Lionel Scaloni nos sorprendió a todos con una gran cantidad de jóvenes en la convocatoria. Varios jugadores tendrán su primera experiencia en la Mayor y la nómina tuvo mucha repercusión.

Así como tenemos tantas altas, también hay que hablar de las bajas. Muchos futbolistas que habitualmente integran las citaciones no dirán presente ni en Uruguay ni contra Brasil. A continuación, repasamos los casos con sus respectivos motivos.

Alejandro Gómez

La baja más sensible de las cuatro. El Papu viene sufriendo molestias en el psoas desde hace un mes y eso lo llevó a perderse varios partidos con el Sevilla. Tiene chances de volver a jugar en su club el fin de semana, pero Scaloni prefirió no llevarlo por no estar en plenitud.

Lucas Alario

El centrodelantero había regresado a la Selección Argentina en la última convocatoria y estaba sumando minutos en el Bayer Leverkusen. Sin embargo, las molestias musculares se volvieron a presentar esta semana y lo vuelven a marginar de las canchas.

Juan Foyth

El lateral derecho se desgarró el bíceps femoral derecho jugando en Villarreal y aún continúa en recuperación. Aún no recibió el alta de esa lesión muscular.

Agustín Marchesin

El arquero perdió el puesto en el Porto y la tiene muy complicada para recuperarlo. Su artroscopía lo sacó de las canchas y el buen nivel de Diogo Costa lo ubica en el banco de suplentes.