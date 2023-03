Todo lo que sucedió con la Selección Argentina en Qatar quedará grabado para siempre en la retina de los hinchas, los jugadores y el cuerpo técnico. Sin embargo, en el camino hubo más de una dificultad y diferentes situaciones que resultaron estresantes. Lionel Scaloni, en diálogo con Morena Beltrán en AFA Estudio, habló de una de las peores: el día de la filtración de la lesión de Rodrigo De Paul.

Aquella vez, el entrenador se había mostrado muy molesto luego de que se diera a conocer que el volante tenía un desgarro. "A mí me jodió, pero para nada era con la prensa. Al contrario, la prensa está para informar e informan lo que le llega. Esa es la realidad", aclaró el DT.

Luego, detalló cómo se fue dando toda la situación: "Dos días antes del partido, en la última jugada, Rodrigo siente algo en el isquio y después de eso terminó el entrenamiento. A la hora y media ya estaba circulando la información. Son cosas que no creo que a ningún entrenador le guste y a mí menos".

"Después tuve que ir a la rueda de prensa, con la consecuente pregunta. No me gustan las filtraciones y nosotros le estábamos dando una base a Van Gaal. Teníamos todo cerrado y no sabía cómo íbamos a jugar, pero después sabía que De Paul se había lesionado, que no iba a jugar y no me gustó", agregó.

"Son cosas que tenemos que corregir y a lo mejor hasta te diría que no se hace ni con maldad. A veces es un mensaje que uno le dice al otro y hoy en un segundo está levantado. Es eso lo que me molestó, porque, a pesar de que teníamos reemplazante para Rodrigo, no queríamos darle ningún tipo de ventaja a ellos. No era necesario", cerró.