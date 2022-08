El partido pendiente contra Brasil por las Eliminatorias CONMEBOL suspendido en septiembre del 2021 finalmente no se disputará ya que el fallo de FIFA y del TAS lo determinó. Lionel Scaloni se había manifestado al respecto días antes de la oficialización de la negativa para la disputa del cotejo, donde dejó en claro que le preocupaba esta cuestión, pero no debido al encuentro con el Scratch en sí, sino que la principal preocupación del DT de la Selección Argentina era no saber rivales para la fecha FIFA de septiembre.

Sin embargo, esto ya estaría cerca de resolverse en todo sentido, siendo confirmada las sedes de los encuentros, las fechas y, lo más importante, los rivales. Ambos partidos serían en Estados Unidos en las últimas dos semanas de septiembre contra selecciones de Centroamérica.

El primero de ellos se disputaría en Miami entre el 20 y el 23 de septiembre ante la Selección de Honduras y el segundo sería en Nueva York entre el 25 y 27 del mismo mes frente a su par de Jamaica.

Y si bien primeramente se creía queCosta Rica y Corea del Sur iban a ser los rivales, finalmente todo parece indicar que los dos seleccionados de la CONCACAF serán los partidos. La idea principal de Argentina era enfrentar a Canadá y Estados Unidos debido a que ambas selecciones estarán en Qatar 2022, pero ya tienen organizados amistosos y por eso, dejaron de ser opción.

Así, por la demora que se tardó en la resolución del partido con Brasil, la Albiceleste debió buscar rivales de menor jerarquía pero que sirven de igual manera para enfrentarse de cara a lo que es la última fecha FIFA previa al inicio del Mundial. Aún resta confirmación oficial, pero todo indica que Honduras y Jamaica serán los rivales de la Scaloneta en un mes.