Tras conocerse que el volante no estará en Qatar, los hinchas reflotaron un viejo posteo suyo que le partió el corazón a más de uno.

Vas a llorar: esto había escrito Lo Celso tras no jugar el Mundial

La Selección Argentina recibió en estas últimas horas la peor de todas las noticias: Giovani Lo Celso deberá operarse de su desprendimiento del bíceps femoral y no formará parte de la lista para el Mundial de Qatar. Ahora, Lionel Scaloni deberá armar el mediocampo desde cero a dos semanas del debut contra Arabia Saudita.

La Albiceleste no solo pierde a un jugador titular, sino a su mayor asistidor en Eliminatorias y a uno de los grandes socios que tiene Lionel Messi dentro del campo de juego. La tristeza de los hinchas es unánime, sobre todo por el último recuerdo que dejó el actual jugador del Villarreal en el Mundial de Rusia 2018.

Jorge Sampaoli lo convocó luego de un año positivo en el Paris Saint-Germain pero, inexplicablemente, no lo hizo jugar ni un solo minuto en un equipo que no jugaba a nada. Tras la eliminación a manos de Francia, Lo Celso realizó un sentido posteo que hoy volvió a viralizarse tras conocerse que no estará en Qatar.

"Muchas veces las cosas no salen como uno las espera, pero el fútbol siempre tiene revancha. Gracias a toda la gente por el cariño y el apoyo recibido durante todo este tiempo. Argentina y nada más", escribió el mediocampista a través de su Instagram el 3 de julio de 2018. El fútbol le dio su revancha al ser una pieza indiscutida en el campeón de América, pero el destino le vuelve a arrebatar la chance de jugar una Copa del Mundo. Dolorosísimo.