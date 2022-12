Ya nos encontramos en la previa de la final del Mundial de Qatar en donde la Selección Argentina enfrentará a Francia en dicha instancia este domingo 18 de diciembre en Lusail y por eso, a solo horas del duelo decisivo de la Copa del Mundo, la ansiedad es total.

Desde ambos lados ya palpitan la final aunque de distintas manera, ya que de momento desde la facción albiceleste no se han expresado mediáticamente hacia el rival pero sí ya se entrenan en el predio de la Universidad de Doha en donde se empiezan a ultimar detalles para definir el equipo y las cuestiones táctico-técnicas para afrontar de la mejor forma el partido por el título del mundo.

Del lado francés, fueron varios los futbolistas que han hablado de la Selección Argentina y de Messi, donde entre otros se incluyen a Kylian Mbappé, Aurelien Tchouameni y Antoine Griezmann, en donde calentaron la previa y a su vez fueron elogiosos para Leo Messi, y este mismo sendero eligió un futbolista que fue campeón del mundo con Francia en 2018 pero que ya no integra la Selección, siendo este el defensor Adil Rami.

Con 36 años, el actual zaguero del Troyes de la Ligue 1 soltó en diálogo con Quotidien que "le gusta todo de Lionel Messi", pero luego no dudó en hablar mal de la Selección Argentina y su trayectoria en esta Copa del Mundo. "No me gusta este equipo de Argentina. En este Mundial dieron una imagen de mucha agresividad, maldad y juego no limpio", expresó Rami.

En una clara referencia a lo que se quejan desde Europa en relación a malos arbitrajes o prepotencia de parte de los jugadores en el partido con Países Bajos, el campeón del mundo en 2018 no dejó la polémica de lado al hablar únicamente de esto al respecto, obviando los motivos por los que Argentina reaccionó como lo hizo ante los neerlandeses, en un encuentro en donde fue también perjudicado por el arbitraje de Antonio Mateu Lahoz.