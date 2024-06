La victoria de la Selección Argentina fue muy celebrada en las redes sociales y Sergio Agüero fue uno de los que más dio que hablar. El Kun se cruzó con varios hinchas chilenos, que protestaban por el arbitraje y aseguraban que habían perdido inmerecidamente.

Luego de que un simpatizante hiciera un meme del exfutbolista manejando el VAR, el ex-Independiente contestó: “Je, a tu casa pa”. “Casa de quien”, retrucó otro fanático de la Roja. “Que vayas a dormir. Chau, salame“, devolvió el de 36 años.

“Mafia, ladrones culiaos jugaron con 12”, tiró un chileno en el perfil de Agüero, que contestó: “Nos vemos en Disney“. Por su parte, otro hincha tiró: “Vergüenza me daría ganar un partido así, Penal claro no cobrado y expulsión clarísima”. “Bueno no te enojes pa. Te queda un partido todavía tranquilo. Suerte“, lanzó el Kun.

Los mensajes del exjugador en Twitter sumaron miles de interacciones, mezcladas entre chilenos enojados y argentinos festejando cada respuesta.

Las polémicas de Argentina vs. Chile

Fueron varias las jugadas que tuvieron como protagonista al árbitro Andrés Matonte. La primera fue en el arranque del partido, cuando Victor Dávila quedó tendido en el suelo acusando un golpe de Cristian Romero. El juez determinó que fue una acción de juego y no cobró penal.

Más tarde, un pisotón de Rodrigo De Paul a Gabriel Suazo despertó muchos pedidos de tarjeta roja de parte de Chile. Sin embargo, tanto el colegiado como el VAR interpretaron que no era ni para amonestar.

Sobre el final, desde la cabina tuvieron que trazar líneas por un posible fuera de juego de Gio Lo Celso en el gol de Lautaro. Finalmente, las autoridades dieron luz verde y no lo anularon, permitiéndole a la Selección sacar la diferencia en el resultado.