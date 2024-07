Ailén Cova no la pasó del todo bien con la exposición a lo largo de la Copa América en Estados Unidos, país al que llegó junto a la familia de Alexis Mac Allister para acompañarlo en el recorrido que finalizó en una nueva coronación para la Selección Argentina. Es que en redes sociales, ya venía siendo apuntada desde hace tiempo como “culpable” de la separación del mediocampista de Liverpool y Camila Mayan, con quien compartían grupo de amigos. De hecho, en la previa de la final del torneo, esquivó las cámaras de TyC Sports cuando acompañaba a la madre del jugador.

En su regreso al país, donde mañana mismo asistirá a la boda de Paulo Dybala con Oriana Sabatini, el propio Alexis Mac Allister se refirió a la incómoda situación que se generó en torno a su actual pareja, confesó cómo afecta tanto a él como a su familia y salió en su defensa.

“A mí en lo personal no me influye para nada porque, como te digo, nosotros, o yo al menos, estoy acostumbrado desde chico a escuchar cosas y a que digan tantas barbaridades, que ya hoy por hoy da igual. Sí me duele un poco por mi familia, obviamente, por mi novia en especial, porque sé que ella no está acostumbrada a este tipo de cosas”, dijo en diálogo con Matías Martin en Urbana Play.

Alexis Mac Allister sí reconoció que para Ailén Cova, la exposición que en su caso no llegó de manera positiva, especialmente en redes sociales, es algo todavía difícil de manejar. “Recién está entrando en un mundo donde se está dando cuenta de un montón de cosas. Como todo, tiene lo bueno y lo malo”, señaló.

Ailén Cova regresó junto a Alexis de Estados Unidos.

“Yo lo manejo con mucha tranquilidad. Sé muy bien quién soy, estoy muy tranquilo porque sé que la gente que me conoce sabe cómo soy y lo llevo con mucha tranquilidad. Pero bueno, obviamente que cuando le pega a mi familia, ahí sí ya no me da. No me gusta para nada”, agregó el mediocampista de la Selección Argentina.

La madre de Alexis Mac Allister negó rumores de embarazo

Visiblemente molesta por el trato que recibe Ailén Cova cada vez que se muestra junto a su hijo en redes sociales, la madre de Alexis Mac Allister, Silvina Riela, responsabilizó a la expareja del jugador Camila Mayan de haber generado esa reacción mediática. Además, desmintió que la actual pareja de su hijo esté embarazada.

“Nada que ver”, respondió ante una consulta durante su entrevista con Socios del Espectáculo. Y agregó: “No quiero ser abuela todavía. Ya me preguntaron varias veces y la respuesta sigue siendo que todavía no. Me encantaría tener nietos, pero más adelante”.

Mudanza en camino

Mientras Alexis Mac Allister estaba disputando la Copa América con la Selección Argentina, en Inglaterra fue noticia que había terminado de adquirir una mansión que perteneció al exentrenador de Liverpool Brendan Rodgers. Ubicada en Cheshire, el inmueble costó cerca de cinco millones de dólares y la pareja se mudará allí a su regreso desde Argentina.

“Me enteré que anduvieron contando esto de la casa. Era lógico. Se van a mudar, compraron una casa y me parece bien para que estén cómodos. Tienen un hermoso proyecto en común. En breve voy a estar ahí para acompañar a Alexis an la mudanza. Es más, ya lo hemos acompañado a elegir la casa con Ailén”, dijo la madre al respecto.