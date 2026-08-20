Con el foco puesto en Messi y Scaloni, la Selección Argentina ya se prepara para una triple fecha FIFA

En medio de grandes incertidumbres y en la víspera de una posible renovación, La Albiceleste vislumbra el inicio del camino hacia el Mundial 2030.

La Selección Argentina se prepara para una triple fecha FIFA muy interesante, la cual va a tener lugar entre septiembre y octubre. Estamos a nada. Ya falta apenas un mes para volver a vernos las caras con La Albiceleste después de lo que fue la final del Mundial 2026. Esto será en el marco de una ventana internacional XXL, la cual será totalmente novedosa.

Esta situación se da bajo la órbita de la posibilidad de comprimir las ventanas FIFA para que se jueguen hasta tres partidos en las mismas. Es decir, la selección comandada por Lionel Scaloni tiene la chance de armar hasta tres encuentros entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre. Y lo cierto es que ya se está analizando cuáles pueden ser los rivales.

Este panorama se genera luego de las múltiples declaraciones acontecidas en la Copa del Mundo. Scaloni fue uno de los que habló, poniendo en duda su continuidad, por lo que habrá que ver con qué fuerzas y con qué energías retoma su trabajo. Mucho más después del cálido recibimiento que tuvo en su Pujato natal, donde se le pidió que continuara hasta el Mundial 2030.

Es un período en el cual Lionel Messi ha sufrido una pérdida muy dolorosa como la de su padre. Veremos cómo se da su vuelta a la Selección Argentina después de ese golpe. Mientras tanto, está sumando actividad en Inter Miami, por lo que en lo deportivo tiene rodaje.

Paralelamente, hay muchas dudas en el medio. ¿Habrá algún recambio de futbolistas? En lo particular, creo que no va a suceder de entrada. Yo imagino que deberemos esperar al año que viene para ver nuevas personalidades en el seleccionado nacional. Pero sí entre los titulares hay muchos cambios generales.

Dibu Martínez no sabe si continúa en Aston Villa. Vio rechazada la oportunidad de ir a Juventus, que consideró muy cara la ficha pedida por el conjunto inglés. Además, ahora le trajeron un titular como es el japonés Suzuki, que tuvo presencia en la Copa del Mundo.

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A su vez, Nahuel Molina cambió de equipo, mudándose a la Roma. En torno al caso de los centrales, Marcos Senesi se fue a Tottenham, Lisandro Martínez volvió a la actividad con Manchester United, Cuti Romero fue vendido a Atlético de Madrid y Nicolás Otamendi dejó la Selección Argentina, por lo que será la primera jornada sin su presencia. En el lateral izquierdo, estamos esperando para ver el futuro de Nicolás Tagliafico.

Pasamos a la mitad de la cancha. Alexis Mac Allister tendrá un nuevo entrenador en Liverpool, como Andoni Iraola, que le fue muy bien en Bournemouth; Enzo Fernández está en duda con respecto a su continuidad en Chelsea, ya que Manchester City está preparando una oferta; Nico Paz continúa en Como para jugar una temporada histórica con Champions League; Valentín Barco cambió de equipo y se fue a Chelsea, donde está muy contento de coincidir con Xabi Alonso; Thiago Almada pasó a River, que pagó una fortuna por sus servicios; y Facundo Buonanotte, que siempre fue una debilidad del cuerpo técnico, hace rato no aparece.

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¿Y los delanteros? Por empezar, Joaquín Panichelli está por volver a la actividad después de su grave lesión. Después, Julián Álvarez está en duda por su delicada situación en Atlético de Madrid; y Lautaro Martínez, pese al interés de Barcelona, fue declarado intransferible por Inter de Milán.

En definitiva, hay mucho cambio alrededor de la Selección Argentina. Muchos futbolistas que, o cambiaron de destino, o están muy cerca de hacerlo. Por ende, podrían llegar a septiembre con ánimos renovados.

En medio de ese panorama, se rumoreaba una gira por China con dos encuentros y luego un partido frente a Uruguay en territorio local, pero veremos qué es lo que termina sucediendo. Lo que es cierto es que va a confirmar muy pronto y así se iniciará el camino hacia el próximo Mundial.