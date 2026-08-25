Ángel Di María habló sobre las sanciones de FIFA a los jugadores de la Selección Argentina: “Es exagerado”

El futbolista de Rosario Central habló sobre la polémica decisión de FIFA tras el empate de su equipo.

Un mes después de la final del Mundial 2026, FIFA confirmó las sanciones a los futbolistas de la Selección Argentina, con la suspensión de 10 partidos para Leandro Paredes, 7 para Nahuel Molina y uno para Thiago Almada, más una multa económica para cada uno de ellos.

Luego de conocerse esta noticia, Ángel Di María, ex futbolista de la Albiceleste, habló en zona mixta tras el empate entre Rosario Central y Talleres y allí afirmó que la sanción fue excesiva, por lo que podría ser apelado por AFA para poder achicar la cantidad de partidos.

“Hablo todos los días con Paredes. Creo que es exagerado, seguramente va a ser muchísimo menos para todos los chicos, no solo para él, sino para Nahuel”, inició el volante al ser consultado sobre la cantidad de partidos que recibieron sus ex compañeros de selección.

Siguiendo por la misma línea dio a entender que no fueron desmedidas las suspensiones a los integrantes de la Albiceleste: “Es algo que podía pasar porque se agarraron ahí al final, pero es bastante exagerado todo”.

"ES BASTANTE EXAGERADO TODO." Fideo Di María se expresó sobre las sanciones que recibieron Leo Paredes y Nahuel Molina luego de la final del Mundial.



📺 #SportsCenter | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/5B5vjij73T — SportsCenter (@SC_ESPN) August 25, 2026

Las sanciones a los jugadores argentinos

Leandro Paredes (jugador): diez partidos de suspensión y multa de 90.000 USD.

(jugador): diez partidos de suspensión y multa de 90.000 USD. Nahuel Molina (jugador): siete partidos de suspensión y multa de 90.000 USD.

(jugador): siete partidos de suspensión y multa de 90.000 USD. Thiago Almada (jugador): un partido de suspensión y multa de 30.000 USD.

(jugador): un partido de suspensión y multa de 30.000 USD. Roberto Ayala (miembro del cuerpo técnico): tres partidos de suspensión y multa de 30.000 USD.

Publicidad

Datos claves