Nehuén Pérez, el ex Selección Argentina que interesa en Boca y podría ser refuerzo en el cierre del mercado

El defensor es uno de los apuntados por el Xeneize para reforzar la zaga en los últimos días con el libro de pases abierto.

Si bien Boca se reforzó con cuatro futbolistas en este libro de pases: Álvaro Montero, Leandro Lozano, Sebastián Villa y Enner Valencia. Sin embargo, el mercado todavía no finalizó para el Xeneize, ya que en estos días finales de agosto buscarán cerrar un zaguero central.

En principio, los apuntados eran Ignacio Ovando y Francisco Álvarez, pero las condiciones impuestas por Rosario Central y Argentinos Juniors respectivamente complicaban sus posibles arribos. En este contexto, apareció una tercera opción desde Europa para reforzar el conjunto del Vasco Arruabarrena: Nehuén Pérez.

El futbolista de 26 años se encuentra actualmente en el Porto, luego de sus pasos por Atlético de Madrid, Udinese, Granada y Famalicao, además de su ciclo en La Paternal en su debut como profesional.

Actualmente, Nehuén alterna titularidades y suplencias en Portugal luego de regresar a las canchas tras una grave lesión en el tendón de Aquiles, la cual lo dejó afuera de la Selección Argentina en el tramo final a los preparativos para disputar el Mundial 2026.

Si bien apenas disputó tres partidos en la Albiceleste, Pérez supo ser uno de los mimados por Lionel Scaloni en las juveniles y en la Mayor, ya que incluso supo ser capitán de la sub 20 en sus tiempos.

Respecto al interés de Boca, de momento no hubo avances formales, pero en el canal de YouTube de Planeta Boca Juniors sentenciaron que la posibilidad más viable sería un préstamo con opción de compra.

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Nehuén Pérez, en el radar de Boca (Getty)

La posibilidad de incorporar a Nehuén Pérez sigue fría, pero poco a poco comenzará a definirse el refuerzo que Boca buscará sumar en defensa. Cabe destacar que hoy las lesiones apuran el panorama, ya que Ayrton Costa y Marco Pellegrino sufrieron desgarros y Lautaro Di Lollo padece una molestia muscular.

Francisco Álvarez sigue siendo la opción principal

Según pudo saber BOLAVIP, Boca está seriamente interesado en Álvarez. El conjunto de la ribera realizó diversas maniobras informales y dentro de los candidatos que suenan para reforzar la zaga central, Francisco fue sondeado. A su vez, también es el que más convence a Juan Román Riquelme y a Arruabarrena para dicho puesto.

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Además, según reveló Planeta Boca Juniors, Argentinos Juniors pretende al menos 7 millones de dólares por Francisco Álvarez. Debido a este panorama complicado desde lo económico, desde Boca harían una propuesta que alcanzaría los 5 millones de dólares aproximadamente, por lo que sería necesaria una negociación para limar asperezas.

Los clubes por los que pasó Nehuén Pérez, uno de los apuntados por Boca para reforzar la defensa

Argentinos Juniors

Atlético de Madrid

Famalicao

Granada CF

Udinese

Porto

En síntesis

Nehuén Pérez es evaluado por Boca para llegar a préstamo desde el Porto.

es evaluado por Boca para llegar a préstamo desde el Porto. 7 millones de dólares pide Argentinos Juniors por Francisco Álvarez; Boca ofrecería 5.

pide Argentinos Juniors por Francisco Álvarez; Boca ofrecería 5. Boca busca zaguero central por las lesiones de Costa, Pellegrino y Di Lollo.