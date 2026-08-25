Como consecuencia de una lesión, el defensor central, que había sido titular en la ida en Colombia, no podrá estar en el Monumental.

River no tiene margen de error. Y Eduardo Coudet tampoco. En ese contexto, este miércoles, en el Estadio Monumental de Núñez, el conjunto Millonario se encontrará frente a frente con Independiente Santa Fe en el marco del partido de vuelta correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Es clasificar o consumar otro fracaso rotundo.

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Cabe recordar que, hace una semana, en territorio colombiano, River no jugó nada bien, pero terminó rescatando un empate 0-0 que lo deja muy bien parado de cara a la resolución de la serie en Buenos Aires. De todas maneras, el flojísimo presente del equipo comandado estratégicamente por el Chacho enciende todas las alarmas.

Mientras tanto, este martes, el propio Coudet recibió una muy mala noticia. Sucede que Lautaro Rivero, defensor central que había sido titular en el cotejo de ida disputado en Colombia, se quedó afuera de la lista de convocados. ¿El motivo de su ausencia? Una lesión que se traduce en una contractura en el isquiotibial izquierdo.

La lista de convocados de River

La nómina de convocados. (Foto: Prensa River)

La posible alineación de River ante Santa Fe

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Joaquín Freitas, Tobías Andrada, Aníbal Moreno, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi.

¿Cuándo se juega River vs. Santa Fe?

El partido entre River Plate e Independiente Santa Fe, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, se llevará a cabo este miércoles 26 de agosto, desde las 21:30 horas de la República Argentina, en el Estadio Monumental de Núñez.

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El cuadro de la Copa Sudamericana