Napoli quiere llevarse libre a Exequiel Zeballos de Boca y ya negocia con su representante

El elenco italiano busca cerrar al delantero y que se sume al club en enero del próximo año.

Mientras continúa entrenando diferenciado al no entrar en los planes de Rodolfo Arruabarrena, Exequiel Zeballos sigue a la espera de ofertas para marcharse de Boca en este mercado de pases y así dejarle un resarcimiento económico a la institución.

En este sentido, Napoli es uno de los principales interesados en quedarse con el pase del delantero de 24 años, y en las últimas horas comenzaron las gestiones para ficharlo en enero, ya que allí será jugador libre, por lo que no tendrá que pagarle al Xeneize por su pase.

Según lo informado por el periodista Fabrizio Romano, la dirigencia del elenco italiano se reunió con la representación del ‘Changuito’ para acercarles una oferta formal para ficharlo en condición de libre y así ahorrarse los gastos de una transferencia con el elenco de la Ribera.

Además, para complementar la información, Bolavip pudo saber que para tentar al futbolista, Napoli está dispuesto a pagarle dos millones de dólares a la hora de firmar su contrato, para de esta manera ahorrarse la negociación con los dirigentes de Boca, comandados por Juan Román Riquelme.

Así las cosas, en los próximos días podría definirse el futuro de Zeballos. En caso de no llegar a un acuerdo para fichar al delantero en condición de libre, Napoli deberá negociar con el Xeneize para poder comprar su pase en una cifra cercana a los 8 millones, precio que el elenco argentino estableció en este mercado.

Cabe destacar que la intención del jugador es la de no marcharse en libertad de acción, por lo que rechazaría esta oferta para poder dejarle un resarcimiento a Boca. Estos días serán claves ya que el 1° de septiembre cierra el mercado europeo.

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Los números de Exequiel Zeballos en Boca

Desde su irrupción en Primera División en la pandemia, el Changuito disputó un total de 140 partidos oficiales con la camiseta de Boca, en una estadía afectada por lesiones de gravedad. En ese lapso de tiempo convirtió 16 goles y repartió 16 asistencias, además de conquistar 5 títulos domésticos: Copa de la Liga 2020, Copa Argentina 2020, Copa de la Liga 2022, LPF 2022, Supercopa 2023.

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