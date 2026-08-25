River anunció la rescisión del contrato de Germán Pezzella y el defensor se despidió de los hinchas: “Hasta el final de nuestras vidas”

Sin lugar en el equipo de Chacho Coudet, el campeón del mundo llegó a un acuerdo con la dirigencia para salir del club.

Germán Pezzella fue uno de los jugadores apartados por la dirigencia de River Plate durante el último mercado de pases y también uno de los últimos en definir su situación. Este martes, el defensor central encontró una salida de la institución de Núñez, tal como informó el club a través de un comunicado.

La institución reconoció la trayectoria del futbolista surgido de sus inferiores y le agradeció por lo aportado en sus años en el club. Finalmente, su salida se da a través de una rescisión del contrato de común acuerdo, por lo que Pezzella queda en libertad de acción para elegir su próximo destino.

“El Club Atlético River Plate y Germán Pezzella decidieron de común acuerdo la rescisión del vínculo contractual. Formado en las inferiores del Club, conquistó cinco títulos vistiendo nuestros colores en sus dos etapas y se convirtió en campeón del mundo, reflejando el aporte histórico de River a la Selección Argentina. River Plate agradece su entrega y le desea a Germán lo mejor en su próxima etapa”, explicó el comunicado.

Minutos antes del anuncio oficial por parte de River, Pezzella había hecho una emotiva publicación en su cuenta de Instagram, adelantando lo que iba a ocurrir. “Hasta el final de nuestras vidas, los amo. Gracias”, se comunicó con los hinchas.

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Los números de Germán Pezzella en River

Entre sus dos ciclos en River Plate, Germán Pezzella disputó un total de 119 encuentros en los que aportó 6 goles y 2 asistencias. Ganó dos títulos a nivel local y conquistó la Copa Libertadores 2015, además de la Copa Sudamericana 2014 y una Recopa.

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