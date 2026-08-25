Se confirmó el último clasificado: así quedaron los cruces de cuartos de final de la Copa Libertadores

Se disputó la última llave y ya está todo listo para buscar a los finalistas de esta edición.

En el Estadio Banco Guayaquil, Independiente del Valle accedió a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026 al imponerse este martes ante Deportes Tolima. Tras el 1-0 de los ecuatorianos en la ida, fue victoria nuevamente para el local.

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De esta manera, el elenco dirigido por el uruguayo Joaquín Papa enfrentará en la siguiente instancia nada menos que a Flamengo, que viene de dejar en el camino a Cruzeiro en una apretada serie entre equipos brasileños.

Con la clasificación de Independiente del Valle, quedaron confirmados los 8 equipos que buscarán el pasaje a semifinales. Esta última serie se había aplazado por el terremoto que azotó a Colombia el 10 de agosto, por lo que Deportes Tolima no pudo hacer de local en esa semana.

Mientras afrontan sus compromisos a nivel local, los clubes que aún sueñan con levantar la Copa Libertadores este año tienen dos semanas para preparar sus próximas series. Estudiantes de La Plata y Platense, los únicos dos argentinos en carrera, chocarán ante Corinthians y Fluminense, respectivamente.

El cuadro de la Copa Libertadores 2026

Cuándo se juegan los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026

Los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026 están programados para septiembre. Los duelos de ida se jugarán entre el martes 8 y el jueves 10, mientras que los encuentros de vuelta serán entre el martes 15 y el jueves 17. CONMEBOL informará las fechas exactas próximamente.

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