Boca hoy: Napoli a la carga por Zeballos, Barinaga a Racing, habló Francisco Álvarez y más

Boca se entrena pensando en el encuentro del próximo viernes contra Lanús. Este martes 25 de agosto encuentra a Rodolfo Arruabarrena pensando en el equipo que pondrá en el regreso a La Bombonera, con varios jugadores entre algodones. Además, el mercado de pases sigue dejando novedades. A continuación, todo lo que tenés que saber.

Napoli volvió a negociar con Boca para llevarse al Changuito Zeballos

Mientras continúa entrenando diferenciado al no entrar en los planes de Rodolfo Arruabarrena, Exequiel Zeballos sigue a la espera de ofertas para marcharse de Boca en este mercado de pases y así dejarle un resarcimiento económico a la institución.

En este sentido, Napoli es uno de los principales interesados en quedarse con el pase del delantero de 24 años, y en las últimas horas comenzaron las gestiones para ficharlo en este mercado de pases, a falta de una semana para su cierre en Europa.

Juan Barinaga será refuerzo de Racing

Luego de varias idas y vueltas, Boca y Racing llegaron a un acuerdo para la cesión de Juan Barinaga. El lateral derecho borrado por Rodolfo Arruabarrena será refuerzo de la Academia, que buscaba un reemplazante de Gastón Martirena. La operación se cerró a préstamo con una opción de compra de 2.5 millones de dólares.

Francisco Álvarez habló de los rumores que lo vinculan con Boca

El nombre de Francisco Álvarez sonó más de una vez en el Mundo Boca durante el último tiempo y ahora fue el propio futbolista quien habló al respecto. El defensor de Argentinos Juniors desmintió negociaciones para irse al Xeneize, pero no le cerró la puerta.

Gonzalo Gelini se va de Boca: llegará a préstamo a Peñarol

A la espera de los últimos refuerzos, Boca Juniors confirma más bajas. Luego de las salidas de Marcelo Weigandt y Mauricio Benítez, anunciadas a través de un comunicado oficial, el Xeneize cede a uno de sus juveniles al exterior, tal como pudo saber BOLAVIP.

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Se trata de Gonzalo Gelini, el delantero que tuvo buena presencia en la Primera División del Xeneize en el arranque de 2026, cuando Claudio Úbeda aún era el entrenador del equipo. Sin embargo, fue perdiendo lugar y ahora sumará rodaje en Peñarol de Uruguay.