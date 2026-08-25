River vs. Independiente Santa Fe, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026: probables alineaciones, hora y cómo ver por TV

Luego de empatar sin goles en Colombia y en medio de un presente muy negativo, el Millonario va por los cuartos de final.

Luego del doloroso empate frente a Vélez que lo continuó sepultando en el Torneo Clausura, River Plate se juega su continuidad en la presente edición de la Copa Sudamericana. Este miércoles, en el Estadio Monumental de Núñez, el Millonario recibe a Independiente Santa Fe por el compromiso de vuelta de los octavos de final.

La Copa Sudamericana se vive a través de la pantalla de Disney+

Hace una semana, el equipo argentino rescató un empate 0-0 en Bogotá pese a no jugar nada bien y a pasarla realmente mal. De este modo, quedó muy bien parado de cara a la resolución de la serie en Buenos Aires. Sin embargo, el flojísimo presente futbolístico del conjunto de Eduardo Coudet tiene en vilo a todos los fanáticos.

Así las cosas, el Chacho sabe que no tiene ningún tipo de margen de error: debe clasificar o clasificar a los cuartos de final del certamen continental. De lo contrario, es prácticamente un hecho que no podrá continuar al frente de la dirección técnica de River, puesto que una eliminación se traduciría en un fracaso lapidario.

Probables formaciones de River y Santa Fe

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Joaquín Freitas, Tobías Andrada, Aníbal Moreno, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi.

Santa Fe: Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Victor Moreno, Christian Mafla; Dani Torres, Kilian Toscano; Jáder Obrian, Nahuel Bustos, Alexis Zapata; Hugo Rodallega.

¿Cuándo se juega River vs. Santa Fe?

El partido entre River Plate e Independiente Santa Fe, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, se llevará a cabo este miércoles 26 de agosto, desde las 21:30 horas de la República Argentina, en el Estadio Monumental de Núñez.

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Cómo ver River vs. Santa Fe por TV

El encuentro entre River Plate y Santa Fe podrá visualizarse por intermedio de las pantallas de Disney+, DSports, Paramount+ y Amazon Prime.

El potencial rival de River en cuartos de final

Si River Plate consuma su clasificación hacia los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, se encontrará frente a frente con Vasco da Gama, que viene de dejar en el camino a Olimpia de Paraguay. El partido de ida se jugaría en Brasil y el de vuelta en Argentina.

El cuadro de la Copa Sudamericana