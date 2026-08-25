River podrá llevar visitantes contra Banfield: los excesivos precios de las entradas

Se espera que alrededor de 4 mil fanáticos del Millonario digan presente en el Florencio Solá el próximo domingo a partir de las 15 horas.

Cada vez es más habitual que clubes de la Provincia de Buenos Aires reciban visitantes y eso sucede en varias categorías. Hace algunas semanas, Platense recibió a Boca con su gente y el próximo en hacerlo será Banfield ante River. El próximo domingo, el Millonario visitará al Taladro por la séptima jornada del Clausura y se estima que habrá unos 4 mil fanáticos del elenco de Núñez en el Florencio Sola.

Según pudo saber Bolavip, el valor de las entradas nada tiene que ver con el que estableció la AFA para este segundo semestre, que es de 50 mil pesos. Banfield pondrá a la venta los tickets al valor de 110 mil pesos, más del doble de lo que establece la casa madre del fútbol argentino, en un claro abuso al bolsillo del hincha que solamente quiere acompañar a su club de visitante.

En Banfield tomaron como precio de referencia el que puso Platense contra Boca el pasado 15 de agosto, cuando en Vicente López estuvieron ambas parcialidades. Es curioso que la AFA no intervenga en esta situación ya que si establece valores para las entradas generales de todas las categorías, no tiene sentido que cada club decida poner el valor que quiera.

En febrero de 2019, River llevó su gente al Florencio Sola. (Foto: Getty).

Precios de las entradas de los otros partidos que se jugaron con público visitante en 2026

Lanús vs. Boca (marzo de 2026): 100 mil pesos

Talleres vs. Boca (abril de 2026): 100 mil pesos

Platense vs. San Lorenzo (abril de 2026): 90 mil pesos

Defensa y Justicia vs. Boca (abril de 2026): 88 mil pesos

Platense vs. Boca (agosto de 2026): 110 mil pesos

El día que River boicoteó un precio abusivo

En noviembre de 2019, Newell´s puso a la venta entradas para los hinchas de River, pero al ser excesivamente superiores a los establecidos por AFA. En ese entonces, las generales -según AFA- debían valor 500 pesos, pero los rosarinos iniciaron la venta con valores a 3500 primero y luego a 4000, por lo que los fanáticos del Millonario decidieron boicotear y no concurrir.

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¿Cuánto cobra River la popular vs. Santa Fe?

En comparación el excesivo precio que pone Banfield para el duelo del próximo domingo, que comenzará a las 15 horas en el Florencio Sola, el Millonario vende sus entradas populares para el duelo por Copa Sudamericana ante Santa Fe del próximo miércoles (para socios con o sin Tu Lugar en el Monumental) a $11.800, casi a un 10% del precio que estableció arbitrariamente la dirigencia del Taladro.

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