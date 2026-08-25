River hoy: posteo de Martínez Quarta, la posible formación ante Santa Fe y más

Tras el empate ante Vélez por el Torneo Clausura, River dio vuelta la página y se prepara para el encuentro ante Independiente Santa Fe por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Para este duelo, Coudet piensa en poner todos los titulares en cancha, con tres cambios respecto al último XI.

El posteo de Martínez Quarta tras el empate de River ante Vélez

Lucas Martínez Quarta es uno de los principales referentes del plantel de River y, hasta hace muy poco tiempo, era el capitán del equipo pero le cedió la cinta a Nicolás Otamendi. En su rol como voz autorizada, el defensor lanzó un mensaje a través de las redes sociales en medio de la inmensa crisis futbolística que pareciera no tener fin.

Un dato importante a tener en cuenta es que es uno de los titulares indiscutidos en la pizarra que diagrama Eduardo Coudet para cada uno de los partidos. Sin embargo, al mismo tiempo, es de los más criticados por los hinchas a raíz de su rendimiento individual sobre el campo de juego y por tener responsabilidad en algunos goles de los rivales.

La posible formación ante Independiente Santa Fe

River tiene una oportunidad inmejorable de enderezar el curso irregular de este semestre. El próximo miércoles, a partir de las 21.30 horas, recibirá a Independiente Santa Fe en el Estadio Monumental por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. La ida terminó 0 a 0 en Bogotá, por lo que cualquier victoria le alcanza al equipo de Coudet para meterse entre los mejores ocho del certamen.

Para el partido de ida, Eduardo Coudet no pudo contar con todos sus jugadores ya que varios se estaban recuperando de sus lesiones. Tampoco pudo poner a sus suplentes ya que no estaban en la lista de buena fe de la Copa Sudamericana, por lo que tuvo que improvisar, especialmente en los laterales. De cara a la revancha del próximo miércoles, quienes volverán son: Marcos Acuña, Gonzalo Montiel y Sebastián Driussi.

Alex Woiski fue presentado como refuerzo de Deportivo Táchira

Debido a la determinación de la actual dirigencia de River Plate, un importante grupo de integrantes del plantel profesional fue apartado de forma contundente, trabajando en el predio que el Millonario posee en la Avenida Cantilo. Inclusive, llamó la atención la condición en la que concentraban los mismos, en el popular container.

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Entre ellos estuvo Alex Woiski, delantero de 20 años de edad que ni siquiera llegó a debutar profesionalmente con la camiseta del conjunto del barrio porteño de Núñez. De hecho, poco después de acoplarse a los apartados en Cantilo, el nacido en Palma de Mallorca, España, rescindió su contrato con River y quedó en libertad de acción.

Así está River en la tabla anual

Se completó la sexta fecha del Torneo Clausura 2026 y solo quedan 10 por delante para conocer cómo quedará formado el cuadro de Playoffs de octavos de final. Hasta el momento, Boca Juniors y River Plate se despiden temprano del certamen, aunque tienen margen para mejorar.

El caso del Millonario es similar, aunque su igualdad ante Vélez tiene peor gusto. Es que los de Chacho Coudet manejaron una ventaja de dos goles que los hubiera acercado a la zona de clasificación. Por el momento, se mantienen anteúltimos en la Zona B, a 5 unidades del octavo lugar.