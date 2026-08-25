Francisco Álvarez habló de los rumores que lo vinculan con Boca: “Es un orgullo que suene mi nombre”

El nombre de Francisco Álvarez sonó más de una vez en el Mundo Boca durante el último tiempo y ahora fue el propio futbolista quien habló al respecto. El defensor de Argentinos Juniors desmintió negociaciones para irse al Xeneize, pero no le cerró la puerta.

“Me mandan todo el tiempo todas las noticias que salen, todo lo que sale en redes, pero la verdad que conmigo no se han comunicado. Sinceramente, no estoy enterado de nada. Dicen que hubo oferta, pero no hubo nada“, expresó el jugador en ESPN.

Y agregó: “Así que nada, acá disfrutando de este club, tratando de hacer lo mejor para Argentinos, que es donde estoy. Después no sé cómo estará todo, la verdad que no estoy enterado de nada. Es un orgullo que suene mi nombre en ese club, pero la verdad que soy bastante tranquilo y eso no me mueve, la verdad“.

Qué dijo Arruabarrena sobre la chance de sumar otro refuerzo

“Con el presidente estoy en contacto siempre. Está el Chelo (Delgado) con nosotros y sabe lo que necesito. Vi que dijeron que hablé en el avión de volantes, pero nosotros lo tenemos bien claro y hay negociaciones”, declaró el director técnico del Xeneize.

Y agregó: “Es muy difícil, tenemos poco tiempo, y siempre digo que el que venga será para dar un salto de calidad, no para sumar. No quiero sumar, a pesar de que estamos en defensa con algunos jugadores averiados, si no es salto de calidad no creo que venga nadie”.

Sobre los zagueros, soltó: “Son los centrales que tengo y estoy conforme, a pesar de que los critican. Hablo bastante y voy a la guerra con ellos. Ayrton ha estado en estos días complicado, con molestias, y dijo presente. Tiene mucho corazón. Nico (Figal) ha jugado un partido muy serio. Estoy tranquilo. Hay cosas para corregir y mejorar, pero estoy tranquilo con los centrales que tengo”.

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