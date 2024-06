El ex Boca está con serias posibilidades de jugar la Copa América 2024 con la Selección Argentina. No se lo descarta para los Juegos Olímpicos.

Se acerca la Copa América 2024 y Lionel Scaloni debe definir la lista final de convocados de la Selección Argentina. Uno de los nombres que empieza a ganar fuerza para estar es Valentín Barco. Esto se debe a los problemas físicos de algunos futbolistas.

El periodista Gastón Edul brindó algunas precisiones respecto a los jugadores que se pueden quedar afuera de la convocatoria para la Copa América. Scaloni está atento a las condiciones físicas de ciertos futbolistas, que no estarían al cien por ciento.

Hay dos jugadores cuyos estados podrían llevar a Scaloni a prescindirlos para la Copa América. Uno de ellos es Germán Pezzella, de quien se fue a hacer estudios por una microfractura que tiene. Pero, otro caso es el de Marcos Acuña y acá es donde las chances del Colo Barco crecen.

Valentín Barco o Marcos Acuña: uno solo para el lateral izquierdo

“Si Marcos Acuña está bien, va a la Copa América“, Edul aclaró que la situación con el futbolista del Brighton, ex Boca, depende pura y exclusivamente de lo que suceda con el Huevo. No obstante, si Scaloni considera que el jugador de Sevilla no está en condiciones físicas para jugar el torneo, irá Barco.

Marcos Acuña o Valentín Barco, la decisión que deberá tomar Scaloni (IMAGO / PA Images – IMAGO / Newscom World).

En caso de que Acuña sea elegido para la Copa América, Valentín Barco irá a los Juegos Olímpicos con la Selección Argentina Sub 23 de Javier Mascherano. La presencia del Colo en la prelista se dio precisamente por los problemas físicos del ex Racing.

Se vienen horas claves para la decisión que tome Lionel Scaloni respecto a la lista de convocados final. Nicolás Tagliafico es una fija en la posición, pero el segundo lateral izquierdo aún es una incógnita. De todas maneras, también tendrá en cuenta los próximos amistosos ante Ecuador y Guatemala para definir qué futbolistas van al torneo y quiénes se perderán la oportunidad.

El antecedente antes de la Copa América 2024 que condiciona a Marcos Acuña

Otro punto a tener en cuenta respecto a la decisión que debe tomar Scaloni para el lateral izquierdo es un antecedente ocurrido para la Copa del Mundo de Qatar 2022. Los casos de Joaquín Correa y Nicolás González son dos buenos ejemplos de lo que defina el técnico de la Selección Argentina para la convocatoria.

Correa y González quedaron afuera de Qatar 2022 por no estar al 100 por ciento físicamente. Scaloni los exigió a pocos días del inicio del Mundial y no respondieron favorablemente. Por eso, los casos de Pezzella y Acuña serán un tema a seguir por sus estados físicos.