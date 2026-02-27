AFA presentó un plan de expansión global en Panamá y fortalece su desarrollo comercial en Centroamérica

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) continúa expandiendo su marca y su alcance para consolidarse a nivel internacional y esta vez presentó en Panamá un plan de expansión global, con la presencia de Maximiliano Rodríguez, reconocido ex jugador de la Selección Argentina.

La actividad principal se llevó a cabo mediante una conferencia de prensa institucional donde se presentó el modelo de crecimiento internacional de la entidad y su estrategia de posicionamiento de marca en nuevos mercados.

La delegación estuvo encabezada por Leandro Petersen, Gerente Comercial y de Marketing de la AFA. El encuentro contó con la presencia del Director General de PAN Deportes, Miguel Ángel Ordóñez Paredes, junto a autoridades deportivas locales, donde se intercambiaron ideas sobre cómo el deporte puede convertirse en generador de empleo, dinamizador económico y plataforma para la llegada de marcas internacionales al país.



Durante la gira también se mantuvieron reuniones con la Federación Panameña de Fútbol, donde analizaron oportunidades de cooperación institucional, fortalecimiento el desarrollo de marca en la región. Asimismo, la comitiva participó de un evento junto a sponsors de la Federación, donde se expuso el modelo de crecimiento sostenido que la AFA viene implementando desde 2017.

Parte de la delegación de la AFA que formó parte del evento en Pana,má.

“El deporte no puede pensarse solamente en función de ganar o perder un partido. Tiene que construirse como una política institucional a largo plazo, con planificación, alianzas estratégicas y desarrollo de marca. Eso es lo que vinimos a compartir y a fortalecer en esta gira”, expresó Petersen.

La gira contó además con la presencia especial del ex jugador de la Selección Argentina, Maxi Rodríguez, quien acompañó la presentación oficial y destacó el valor simbólico de la camiseta argentina a nivel global.

“Primero estamos muy contentos y muy agradecidos de estar acá. Siempre es un país que nos recibe con las puertas abiertas, una región como Centroamérica donde sabemos que AFA es una institución muy seguida y muy mirada. Para nosotros es un privilegio”, señaló Rodríguez.

El ex futbolista recordó que el proyecto comenzó en 2017 con una mirada estratégica de largo plazo: “La camiseta de Argentina es muy grande. A donde vas te hablan de la Selección. Nosotros tenemos una doble bandera: tuvimos la suerte de tener a Diego y de tener a Leo. Eso te abre puertas en todo el mundo”.

Leandro Petersen, Gerente Comercial y de Marketing de AFA, durante su exposición.

En el marco de la visita se presentó también el proyecto AFA Leyendas, una iniciativa que reúne a figuras históricas del fútbol argentino para fortalecer el vínculo con los fanáticos en el exterior y potenciar el posicionamiento global de la marca. Para el evento del proximo 10 de Mayo en Panamá fueron anunciadas las presencias de Javier Saviola, Ariel Ortega, Mariano Andújar y Leandro Uffres,

con la posibilidad de sumar nuevas figuras en las próximas semanas.

La agenda concluyó con una reunión en el Centro de Alto Rendimiento de PAN Deportes, donde se consolidó un marco de cooperación institucional enfocado en desarrollo deportivo, intercambio de experiencias y fortalecimiento del ecosistema deportivo como motor económico.

La visita de la AFA a Panamá representa un nuevo paso en la consolidación de su red estratégica en Centroamérica, integrando historia, identidad, negocios y planificación a largo plazo para proyectar al fútbol argentino como una de las marcas deportivas más influyentes del mundo.

