Franco Mastantuono la tiene complicada para el Mundial por las decisiones del Real Madrid: este es su gran desafío para el 2026

Hablemos de Franco Mastantuono. El mediapunta argentino no está teniendo el presente esperado desde su llegada al Real Madrid. Entre lesiones y merma en su rendimiento, el ex River no tiene continuidad y su futuro empieza a ponerse en discusión.

A pesar de los intentos de otros clubes de llevárselo a préstamo, la Casa Blanca se mantuvo firme en sostener a Mastan en el plantel pese a no utilizarlo en demasía. Lo que empieza a complicar a Franco de esta situación es el año del Mundial, y la dura competencia que tiene en el puesto para estar presente en la lista de convocados de la Selección Argentina.

Xabi Alonso le destaca la personalidad y la competitividad que tiene el chico de 18 años, pero es una realidad que le falta gol, pases-gol y mayor impulso ofensivo (apenas un gol y una asistencia en 15 partidos), lo que confirma que aún no se pudo asentar en Real Madrid y el fútbol europeo en general.

Es verdad que, durante un tiempo, jugó lesionado al arrastrar una pubalgia, pero ahora está recuperado y es una alternativa fija para el DT. En un año de Mundial, Lionel Scaloni toma muy en cuenta los minutos y la continuidad de los jugadores, más en un puesto con tanta competencia como el de Mastantuono.

A día de hoy, parece un mano a mano contra Nico Paz para estar en la Copa del Mundo, y el chico del Como -que volverá a Real Madrid a mediados del 2026- le está ganando la pulseada. A este ritmo, también se la ganará en el equipo español.

No parece sencillo que sume minutos a principio de año. Va a tener que pelearla, y sus chances de Mundial se reducen. En la Selección corre de atrás. Tendrá la presión de necesitar goles, asistencia o un nivel que lo vuelva a poner en el radar de Argentina. Para colmo, habrá una sola fecha FIFA antes de definirse la lista, la de la Finalissima en marzo.

Publicidad

Publicidad

Por algo, Real Madrid no lo larga, y lo considera parte fundamental del proyecto a futuro. Mientras tanto, el gran desafío de Mastantuono es ganarse su lugar en tiempo récord para estar en el Mundial con la Selección Argentina. ¿Lo logrará?